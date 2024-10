Ivan Penava ostao bez većine u Gradskom vijeću: 'Dogovorio je već novu koaliciju s HDZ-om'

Raspala se koalicija Suverenista i DP-a u Vukovaru.

- Proračun je donesen većinom gradskih vijećnika, sve točke su usvojene, u gradu do lokalnih izbora ne trebamo strahovati. Treba reći da ulazimo pred blagdan Svih Svetih i prije tih dana trebamo promisliti o svojim djelima. No Suverenisti su očito već zakoračili u kampanju za lokalne izbore. Koalicija između HDZ-a i DP-a je stabilna na nacionalnoj razini no na lokalnoj razini još nije ništa dogovoreno. Jedino je ponuđeno kojima je ponuđeno jesu Suverenisti. Oni su to odbili i ne bih htio u to ulaziti - rekli su na konferenciji za medije.

- Hrvatski suverenisti (HS) u Vukovaru više nisu dio vladajuće koalicije s Domovinskim pokretom (DP) koju su napustili u ponedjeljak, nezadovoljni odnosom DP-a prema njima - rekli su na presici vukovarskih Suverenista u ponedjeljak.

Prema riječima predsjednika vukovarskih Suverenista i zamjenika vukovarskog gradonačelnika Filipa Sušca, nezadovoljni su u prvom redu, odnosom Domovinskog pokreta prema njima, ponajprije predsjednika DP-a i gradonačelnika Vukovara Ivana Penave.

- Ovo nam je već treći zajednički mandat na čelu Vukovara, ali zadnjih par mjeseci komunikacije više nema. Kulminacija se dogodila na prošloj sjednici Gradskog vijeća na kojoj je Penava predložio svoj prijedlog gradskog proračuna, a bez da nas je uopće kontaktirao prije toga. Osim toga, Penava je zamjeniku gradonačelnika iz redova Suverenista Filipu Sušcu rekao kako je s HDZ-om već dogovorio novu koaliciju na lokalnim izborima iduće godine. Kaže da će DP-ov novi koalicijski partner biti HDZ koji će dobiti i mjesto zamjenika gradonačelnika. Svima mora biti jasno da Hrvatski suverenisti u takvoj priči neće biti - tvrdi izvor iz Suverenista za Jutarnji list.