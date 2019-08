Ivan Pernar: Svi vi koji cijepite svoju djecu nemate savjesti!

Bavi li se Pernar sad politikom ili cijepljenjem? Ako se bavi cijepljenjem, nek’ zašuti jer je jako opasan. Ne govorim o minornoj opasnosti, nego o opasnosti po život djece. Pernar bi trebao napraviti znanstveni rad pa da se imamo za što uhvatiti. Reakcija je ovo našeg cijenjenog pedijatra Darka Richtera na sve dosadašnje komentara zastupnika Ivana Pernara na temu obaveznog cijepljenja djece. Richter ujedno poziva da dođe kod njega polagati ispit iz pedijatrije. Njegova kolegica, također pedijatrica, smatra da je opasno koliko roditelji često odbijaju liječiti djecu.

- Ako roditelji koji odbijaju cijepiti dijete toliko znaju o medicini, zašto uopće dolaze k nama pedijatrima. Svi oni bi trebali završiti šest godina medicine, još nekoliko godina specijalizacije i raditi kao liječnici, kojih Hrvatskoj itekako nedostaje - zaključila je.

Zastupnik Pernar, otkako mu se rodio drugi sin, posebno se bavi pitanjem cijepljenja djece. Ističe da se protivi obaveznom cijepljenju jer mu prvi sin boluje od autizma. Prije pet dana je otvorio zatvorenu Facebook grupu “Oštećeni cjepivom”, kojoj se dosad pridružilo više od 5500 ljudi. U jednom od početnih postova naveo je kako njima nije cilj dokazivanje štetnosti cjepiva, nego skupljanje iskustava kao sredstva za daljnje političko djelovanje. Cilj mu je, piše: “Političko djelovanje u kojem ne tražimo samo prestanak trovanja naše djece otrovima, nego i obeštećenje za sve žrtve farmaceutske industrije”.

Ujedno se ondje i uživo obratio pratiteljima te je, šećući gol do pasa, između ostalog, rekao: “Znači, vi kad dijete cijepite, riskirate nuspojave. One mogu biti stravične. Ima grupa ljudi kojima su djeca umrla. Ne znam koliki je postotak te djece, ali je preveliki koja će se razboljeti od tih cjepiva. Meni je moje dijete vrijedno, a one priče o imunitetu krda, zaj..... te priče”. Na kraju proziva roditelje koji su cijepili svoju djecu nazivajući ih ljudima bez savjesti i morala koji čine “zločin protiv svojega djeteta” i kaže: “Iako su roditelji svjesni da su cjepiva opasna, opet ih cijepe i time svoje dijete izlažu bolesti i užasu. To je velika sramota. Mogu razumjeti da netko ne zna, ali kad netko zna što se može dogoditi i ide ga cijepiti, po meni je to zločin protiv djeteta i to može samo netko bez imalo savjesti i morala”.

Pernar se osvrnuo na brzi rast članova grupe i napisao kako su “vaxeri” u panici zbog ove grupe te da vjeruje kako će je pokušati ugasiti. Pozvao je sve članove da mu daju političku podršku ističući kako će ga “sustav inače zgaziti”.

Svi medijski napadi na mene zbog ove teme su u biti napadi na vas, cilj je mene ušutkati jer je cilj vas ušutkati i sve nas skupa proglasiti ludima, napisao je Pernar u jednom od svojih postova u grupi “Oštećeni cjepivima”. Ondje mu se javljaju i roditelji višemjesečnih beba koji čitaju objavljena iskustva pa traže dodatne savjete.

Jedna od njih je i majka četvero djece koja piše: “Najmlađa curica ima pet mjeseci i još nije dobila cjepivo koje se daje od četvrtog mjeseca jer su pedijatri na godišnjem. Molila bih vaše savjete i iskustva s cjepivom koje sad treba dobiti, jer zadnji put sam dijete od četiri mjeseca cijepila prije šest godina, a cjepiva su se promijenila”.

'Cjepio sam ih djelomično'

Na to joj Pernar odgovara: “Gospođo, pročitali ste iskustva ljudi s cjepivima. Ako vam ona nisu dovoljna da donesete odluku, onda je svaki naš savjet suvišan. Da sam na vašemu mjestu, ne bih cijepio dijete ni pod razno”. Provjerili smo i što o cijepljenju misli Pernarov blizak suradnik i bivši zastupnik Branimir Bunjac te ga pitali je li on cijepio svoju djecu?

- Djeca su mi cijepljena 80 posto. Odnosno nisu primili sva cjepiva. Kod starijeg djeteta sam rekao dosta kad je trebao po peti put primiti cjepivo protiv dječje paralize, a mlađi je imao nakon cjepiva strašan osip. Svrbio se do otvorenih rana i tad sam rekao da je dosta. Inače, potpuno podržavam kolegu Pernara - kaže nam Bunjac. Ujedno je dodao kako on nikad nije tvrdio da su u cjepivima štetni sastojci.

- Meni su u Sabor došli iz Udruge za zaštitu pacijenata te mi donijeli dokumente HZJZ-a u kojima piše da su u cjepivima štetni sastojci. No mediji su prenijeli da sam to ja tvrdio i od toga se do danas nisam uspio ‘oprati’. Dakle, ja to ne tvrdim - zaključio je Bunjac. Nekadašnji bliski suradnik, a danas ljuti Pernarov protivnik Ivan Vilibor Sinčić cijepi svoju djecu, ali “djelomično”.

'Samo šire dezinformacije'

- Ne zanima me što radi Pernar, a moj suprug je već nekoliko puta govorio na tu temu pa vidite. Inače, to je naša privatna stvar - kaže nam Vladimira Palfi.

Sinčić je, naime, lani rekao: “Moja su djeca djelomično cijepljena. Primili su Vitamin K prije izlaska iz bolnice. Nisam ih cijepio svim cjepivima, a hoću li, odlučit ću nakon savjetovanja s njihovom pedijatricom, kako će dolaziti vrijeme za cijepljenje”. Iz Ureda pravobraniteljice za djecu, Helence Pirnat Dragičević, kažu da je “Pernarovo ponašanje zabrinjavajuće”.

- Riječ je o javno eksponiranoj osobi s mnogo pratitelja, a to može utjecati i na druge roditelje da uskrate djetetu najvišu moguću razinu zdravlja. Roditeljsko odbijanje cijepljenja je kršenje prava djeteta. Necijepljenjem svojega djeteta roditelji ugrožavaju i prava druge djece u okolini - ističu u Uredu pravobraniteljice za djecu. Iz Ministarstva zdravstva kažu da je “cijepljenje jedna od najmoćnijih i troškovno najučinkovitijih mjera zaštite javnog zdravlja”.

- Širenjem dezinformacija preko društvenih mreža i glasnih protivnika cijepljenja potiču se zablude - kažu u ministarstvu.

Nakon epidemije se svi sad cijepe

Australija

Slovi za državu koja je najuspješnije povećala procijepljenost djece. Nije to uspjela kaznama nego, sasvim suprotno, nagrađivanjem roditelja. Dobivaju 2500 australskih dolara ako njihova djeca prime sva cjepiva. Imaju i porezne olakšice te pravo na nekoliko naknada za djecu.

Njemačka

Cijepljenje u Njemačkoj nije obavezno, ali imaju optimalnu procijepljenost od 95 posto, koja jamči tzv. kolektivni imunitet. Njime se štite i djeca koja iz medicinskih razloga ne smiju biti cijepljena. Iduće godine planiraju uvesti kaznu od 2500 eura i zabranu upisa djeteta u vrtić.

Srbija

Zakonom propisuje kazne od 250 do 1250 eura, ali sudovi izriču puno manje. Nakon lanjske epidemije ospica, zbog koje je umrlo 15 ljudi, zapaža se porast cijepljenja, kažu pedijatri u Srbiji. Lanjska epidemija je roditeljima utjerala strah u kosti pa je ‘antivaksera’ puno manje, kažu.

SAD

Amerikanci se unatrag deset godina također suočavaju, kao i ostatak zapadnog svijeta, sa sve više pobornika necijepljenja. Kazna za necijepljenje iznosi 1000 dolara. Procijepljenost im je trenutačno na 91 posto, što je za četiri postotna poena manje od optimalne procijepljenosti.

Slovenija

Kazna za necijepljenje iznosi do 500 eura. Kako kažu slovenski pedijatri, broj roditelja koji se protive cijepljenju varira od godine do godine. ‘Ovisi što je određene godine u modi’, kažu nam tamošnji pedijatri. Država razmišlja o povećanju postojećih kazni iznad 500 eura.

Poljska

Kazna za necijepljenje iznosi do 2300 eura i plaća se za svako odbijanje cjepiva, ali do najviše 11.500 eura ukupno. U Hrvatskoj je propisana kazna od 2000 kuna jednokratno (270 eura), neovisno o broju odbijenih cjepiva. I Poljaci imaju antivax pokret.