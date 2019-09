'Ivan se nije nabacivao mladim djevojkama, uvijek je bio miran'

- Naša druženja nisu bila učestala, uglavnom su to bile lovačke fešte tri, četiri puta godišnje, koje su neki od nas nastavljali i poslije, po kafićima, nekada i do zore. Popili bi nekad i po 30 tura, no Ivan je uvijek bio staložen, nikada nije vikao, mahao, nametao se niti bio agresivan. On bi sjedio s društvom s kojim bi došao i lagano pijuckao, uglavnom gemišt i pivu i kad bi mu bilo dosta, prestao bi piti. Nikada ni sa kim nije bio u sukobu, niti je meni poznato da se ikada nabacivao ženama ili mladim djevojkama, to su nebuloze. Znam ga kao poštenog, vrijednog, obiteljskog čovjeka, koji nikada nije odbio pomoći kad je trebalo, bilo to financijski, bilo da treba nešto popraviti doma. Volio je pčelarstvo i puno je radio, čak previše - opisivao je svoje prijateljstvo s Ivanom Tomljanovićem kolega lovac iz Jurjeva.

'Ošamario čovjeka koji mu može biti djed'

Dodao je kako je dobro poznavao i pokojnog Tomislava Lopca.

- On je bio dobar dečko, ali imao je tu jednu manu da je htio biti nadmoćan nad drugima i pokazivati svoj stav. Prema meni je uvijek bio ok, al imao je tu jednu stranu koja nije bila u redu, kao što je imamo svi - kazao je svjedok obrane, navodeći primjer kada je pokojni jednom prilikom, zbog sukoba oko parkirališta, ošamario čovjeka "koji bi mu mogao biti djed", a drugom "izbubao" vozača kombija koji ga je u vožnji pretekao.

- To sam čuo, nisam vidio. Tako sam i za ozlijeđene dečke čuo da su i prije znali pikirati ljude, provocirati i izazivati svađe i tučnjave - zaključio je svjedok obrane (referirajući se na tada teško ozlijeđenog Rončevića i Mesića), a koji je svog prijatelja jednom prilikom posjetio u zatvoru kada ga je. napominje, optuženi, nakon kratkog razgovora o situaciji, moguće pitao da mu bude svjedok na suđenju, na što je on, kaže, svakako bio spreman pristati.

Da se radi o mirnom, obiteljskom i vrijednom čovjeku, koji je često provodio vrijeme sa svojim sinom, svjedočio je i senjski veterinar, koji je često s optuženim poslovno surađivao, ali i družio na familijarnim okupljanjima.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

'Nije bio nametljiv prema ženama'

- Znam ga otkad se vratio iz Francuske i na djedovini držao stoku i pčele, uzgajao pse, a ja mu obavljao cijepljenje i sve što treba. Bio je jako pedantan i vrijedan i uvijek bi pomagao. Često smo se družili i onako obiteljski, za ručkom, popili par gemišta, ali sa mnom se nikad nije napio. Zajedno bi išli i u lov, poslije kojeg bi se isto popilo, ali nikad nisam primijetio da bi on bio nametljiv prema ikome pa tako ni ženama, niti je ikad s njim bilo nategnutih situacija - kazao je drugi svjedok.

Na upit da li je optuženi, osim pušaka, ikad sa sobom nosio i pištolje u lov, svjedok je kazao - rijetko.

- Nekada je znao uzeti pištolj za samilosni hitac, koji se životinji ispaljuje u vitalne organe (glavu, srce) da joj se skrate muke, ali ne znam da ga je ikad koristio - objašnjavao je veterinar i lovac, dodajući kako se pri lovu uglavnom radi o pokretnim metama (zečevima, veprovima), na koje se gađa iz udaljenosti od 30 - 50 metara što je "poprilično zahtjevan hitac koji se uči i trenira".

I on je čuo kako je pokojni Lopac imao "puno sukoba i tučnjava", ali i kako osobno nikad od toga ništa nije vidio.

Posljednji današnji svjedok, stalni sudski vještak klinike za psihijatriju Vrapče, pozvan je da pojasni onaj dio svojeg nalaza i mišljenja u kojem navodi kako optuženi ima indikativno blaže moždano organsko oštećenje perceptivno motoričkih sposobnosti.

- Organska moždana oštećenja mogu biti blaža, srednja, teška i ona koja upućuju na demenciju. Kod ispitanika je došlo do blažih oštećenja, čiji je uzrok najvjerojatnije uživanje alkohola. Ispitanik je ocijenjen kao osoba koja boluje od alkoholizma, što bi u slučaju stresa većeg intenziteta lakše otkačilo agresivne reakcije - pojasnio je vještak.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

'Tko će mi se sada smijati i rugati?'

Podsjetimo, tragično ubojstvo te dvostruki pokušaj ubojstva za koje se tereti optuženi Senjanin Ivan Tomljanović, dogodilo se u rujnu 2017. godine u ranim jutarnjim satima (oko 5) u senjskom disco klubu Konoba. Naime, nakon što se optuženi, navodno, nabacivao mladim curama, Josip Mesić (28) potjerao ga je iz kluba pri čemu se isti obratio redaru Lopcu za pomoć.

Pokojni redar rekao mu je da ga pusti na miru i "ode ća", na što ga je Mesić još jednom potjerao udarivši ga nogom u stražnjicu, a neki od gostiju mu se smijali. Tomljanović tada odlazi kući te se vraća nakon 20-tak minuta naoružan s dva pištolja. Već s vrata puca Mesiću u prsa, a potom i u Lopca, koji pada na pod. Ubojica mu tada prilazi i unatoč molbi da ga poštedi puca još nekoliko puta govoreći mu "što se sada ne smiješ". Nastavlja tražiti ostale koji su mu se smijali govoreći "tko će mi se sad smijati i rugati?". Tada uočava Mesićevog prijatelja Tina Rončevića (28) kako se kreće prema izlazu te puca i u njega. Mladić pada na pod pri samom izlazu kada mu optuženi prilazi i s visine puca u glavu.

Tomislav Lopac, upucan najmanje s pet metaka, preminuo je na mjestu dok je teško ozlijeđeni dvojac, koji i danas trpi posljedice teškog ranjavanja, preživio samo zahvaljujući hitnom medicinskom intervencijom.

Suđenje se nastavlja u studenom.