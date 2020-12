Predsjednik zagrebačkog Županijskog suda Ivan Turudić komentirao je najnovije presude u hrvatskom pravnom sustavu Tomislavu Zauchi i Sandri Zeljko, a na pitanje trebaju li suci biti malo više hrabri, za RTL Danas rekao je:

- Suci imaju hrabrosti, suci neke prijedlog usvajaju, neke odbijaju. U konkretnom slučaju naravno ne, to je tek prvostupanjska presuda. Mislim da su problem nedovoljno dobro provedene istrage.

Prema njegovom mišljenju raspravni sudci dolaze u poziciju da za vrijeme rasprave, kad bi se trebali analizirati već provedeni dokazi, moraju provoditi nove dokaze.

- Očigledno sudsko vijeće nije moglo zaključiti pouzdano bez da je toliko puta vještačilo - rekao je Turudić o presudi za aferu Dnevnice.

Političko komentiranje presude Turudić tvrdi da ''gleda s gnušanjem''.

- To mi je nevjerojatno, da se tako usude ponašati političari Saborski zastupnik Grmoja bi se kladio da prvookrivljenik nije počinio to djelo, ja ga pitam je li on pročitao spis. Zna li on išta o tome? Zna li on išta o ijednom vještačenju. Na osnovu čega on to zaključuje? Je li on tako vidovit? Saborski zastupnik Raspudić govori, da je okrivljenik bio u saborskoj većini, da ne bi bio osuđen. To su tako grube, klevetničke izjave kojih bi se trebali kloniti nosioci visokih političkih dužnosti. Tu je pribraja i izjava Dalije Orešković. Sve ih pozivam da ponovo pročitaju predmet Peša protiv Hrvatske - kazao je Turudić.