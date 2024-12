Ivana Kekin: 'Priča o zemljištu krenula je od osuđenog dilera koji po rukama lijepi svastike'

Nacional je objavio i potvrdio moje sumnje da je 3. studenog primio poziv od osobe iz najužeg kruga oko Dragana Primorca koja im je pokušala podvaliti lažnu konstrukciju o tome da postoje nekakve malverzacije oko našeg zemljišta u Istri, otkrila je predsjednička kandidatkinja i saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin za N1.

Optužila je HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca da joj nastoji podmetnuti aferu s malverzacijama.

- Sigurna sam da je to istina zato što je mene moj muž zvao 4. studenog i rekao: 'Zvao me neki novinar Nacionala i pitao me oko zemljišta'. Nakon toga je novinar rekao Miletu da su oni to provjerili i da to nije točno - rekla je Kekin te dodala da je Mile vlasnik nekretnina.

Sljedećeg dana, kontaktirao ga je za kavu Nikica Jelavić, koji se Mili predstavio kao "nogometaš, a ne mafijaš".

- Kako je ta priča došla u medijski prostor? O tome je pisao osuđeni diler kokainom koji po rukama lijepi svastike, i onda isti dan saznajemo da je DORH navodno pokrenuo izvide. HDZ-ov dečko Ivan Turudić navodno pokreće izvide. Meni je svejedno, neka izviđaju koliko ih je volja, sve je čisto kao suza - rekla je te istaknula da ne zna koji je motiv za pokretanje priče, ali da je mnogima stala na žulj.

- Krajnji cilj ovoga je da se napadima, lažima na mene, moju obitelj i stranku pokaže da smo svi isti kako bi se stvorila još dublja apatija kod birača da smo svi isti, nismo svi isti - rekla je.