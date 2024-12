Božinović: 'Čudno je da je Mile Kekin prvi počeo govoriti o kavi s Jelavićem i nakon tog nestao'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je optužbe stranke Možemo! na račun državne tajnice Irene Petrijevčanin za koju kažu da je iznosila previše detalja o spornoj kavi Mile Kekina i Nikice Jelavića.

- Ne mogu to prihvatiti zato što se državna tajnica na zahtjev medija, nakon sjednice Vlade, informirala u Ravnateljstvu policije. Rekla je više-manje ono što je objavio gospodin Kekin na Facebooku i ono što je njegova supruga govorila na press konferencija. Ne znam na što oni to misle. Ono što mi se u ovoj situaciji čini malo čudnim je da onaj tko je zapravo prvi počeo govoriti, a to je gospodin Kekin, nakon toga nestao - rekao je Božinović za RTL.

Istaknuo je i kako državna tajnica nije prekoračila ovlasti nego je odgovorno izašla pred medije jer se upravo gospođa Kekin pozivala na odlazak u policiju.

- Netko je u ime policije, odnosno u ime MUP-a, trebao nešto reći. Taj dan to je bila državna tajnica i dala je izjavu koja je opisala činjenično stanje - dodao je.

Smatra i kako su se pojavila određena pitanja te su sada svi u poziciji da moraju nešto odgovarati, a onaj od kojeg je sve krenulo je zašutio i nestao.

- Mislim da to nije u redu, s obzirom na to da se radi o javnoj osobi, a također nije ni najmanje u redu kritizirati državnu tajnicu koja je rekla više-manje ono što su rekli i oni - da tu nema elemenata kažnjivog ponašanja, nema elemenata za kaznene, prekršajne prijave - zaključio je ministar.