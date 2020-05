Ivanić Grad: 'Zmijurina nas je gledala, neki su se blizu kupali'

U petak popodne s prijateljem sam išao u ribolov u Dubrovčak kod Ivanić Grada. Tamo ima jedna velika prirodna pješčana plaža koja je popularna kod nas ribiča, a ljudi se vole doći i okupati, govori nam naš čitatelj Nino, koji nam je poslao video i fotografije.

POGLEDAJTE VIDEO: Išli pecati, naletjeli na zmijurinu

Kad su stigli sve je bilo normalno, bacili su udice, a vidjeli su i neke mlade ljude kako se kupaju u blizini.

- Nakon par sati pecanja ugledao sam zmiju kako s druge strane rijeke pliva prema nama. Mislio sam da je bjelouška, na njih sam navikao budući da često tamo, govori Nino. Kad se malo približila, vidio sam da je dosta veća od obične bjelouške - priča čitatelj.

'Izgledalo je kao da se od nečega brani'

- Bila je debela kao boca vode i dugačka preko metar. Dovukla se na obalu i stala ukipljena. Podigla je glavu kao da se brani od nečega i tako stajala desetak minuta skoro - kaže čitatelj.

Nije mu bilo baš ugodno biti blizu. Kad se približio, pobjegla je u grmlje.

Za svaki slučaj ribič je našao drugo mjesto za pecanje.

Stručnjak: To je otrovnica riđovka

Kako nam je potvrdio biolog Toni Koren iz udruge Hyla koja se bavi zaštitom i proučavanjem vodozemaca i gmazova te kornjaša, leptira i vretenaca, radi se o riđovki.

- Morao sam dobro pogledati jer se nalazi blizu vode, no to je svakako riđovka i to s melanističkim (crnim) obojenjem. Takva boja kože je kod te vrste rasprostranjena u kontinentalnom dijelu Hrvatske - rekao je Koren.

Inače, to je naša najrasprostranjenija zmija otrovnica čiji je otrov rijetko opasan za ljude. Hrani se žabama, gušterima i manjim sisavcima te naraste do duljine od 75 centimetara.

