U međuvremenu se koristio i u Europi, u liječenju životinja od unutarnjih i vanjskih parazita (šugaraca), ali obično kao zadnji izbor, kad drugi lijekovi nisu djelovali. Zna se da je vrlo agresivan i da može čak i izazvati smrt životinje, tako da možemo zamisliti kakve posljedice primjena može imati na ljude, kaže veterinar dr. sc. Relja Beck, voditelj Laboratorija za parazitologiju na Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu.

- Štoviše, Ivermektin je jedan od lijekova za koje se u Hrvatskoj provodi obavezni monitoring rezidua na lijekove u hrani. Ako u mesu životinja postoje i manji tragovi, nije pogodno za upotrebu. Dakle, može se koristiti u liječenju životinja, no ta se životinja najmanje mjesec dana ne smije koristiti za jelo - dodaje dr. Beck. Pogrešno je i pretpostaviti da bi lijek koji djeluje na parazite učinkovito djelovao i na viruse jer je riječ o potpuno različitim organizmima, dodaje.

Štetnost lijeka

- Zato je vrlo opasno dovoditi taj lijek u vezu s liječenjem COVID-19 - naglašava dr. Beck.

Kako se Ivermektin već neko vrijeme koristi za liječenje parazita, kao i nekih kožnih promjena kod ljudi, ističe kako se u svakom takvom slučaju posebno određuje odgovarajuća doza i radi posebna analiza mogućeg djelovanja na organizam, kako bi se izbjegle negativne posljedice lijeka, te postoje slučajevi u kojima se lijek nipošto ne propisuje.

U štetnost Ivermektina ne sumnja ni prof. dr. sc. Ivan Puljiz iz Klinike za infektivne bolesti “Fran Mihaljević”.

- Nema studija koje bi dokazale učinkovitost lijeka kod COVID-19 i zato nije odobren za primjenu.Treba znati da je riječ o lijeku koji u interakciji s drugim lijekovima kod ljudi može izazvati velike komplikacije. Takav je slučaj s lijekovima za zgrušavanje krvi, a kod COVID-19 upravo s tim zna biti problema - pojašnjava.

Nema potrebe za eksperimentiranjem jer smo na tragu novih lijekova čije je djelovanje već ispitano i postoji efikasno cjepivo, slažu se oba sugovornika.

’Vjerujte cjepivu’

- To je, prije svega, kombinacija monokromskih protutijela (kasirivimaba i imdevimaba), koju je naša Vlada već naručila, za koji se pokazalo da je učinkovit u sprečavanju težih oblika bolesti ako se primijeni u roku od 3 do 5 dana. Slično djeluju i dva nova lijeka koji se očekuju na tržištu: Molnupiravir i Paxlovid - kaže dr. Puljiz. Uskoro na tržište treba stići i novo cjepivo proizvođača AstraZenece, za koje je potvrđeno da zaštita traje do godinu dana, pa dobivamo efikasne ‘alate’ za borbu protiv COVID-19, zaključuje dr. Puljiz.