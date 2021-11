Sa svih strana pljušte reakcije na jučerašnji prosvjed protiv COVID potvrda i cijepljenja. Sve su one složne u stavu da prosvjednici, odnosno organizatori i glasna manjina s prosvjeda ne shvaćaju da svojom “borbom za slobodu” ugrožavaju zdravlje drugih te da su najmanje slobodni, pritom, ljudi koji zbog korone završe u bolnici i na respiratoru.

Verbalno se i fizički napadalo i novinare, što su brojni jučer osudili u svojim reakcijama. Izravno je fizički napadnut novinar RTL-a, verbalno pak još nekoliko novinarskih ekipa. Makar neprijavljen, legitiman prosvjed za “slobodu” od COVID potvrda pretvorio se, međutim, u agresiju, nasilje, a sloboda govora je izrodila otvorenu mržnju prema novinarima, znanosti, liječnicima, koje ćemo svi trebati još dugo. Poziv na “oslobađanje”, koji je okupio otprilike ljudi koliko ih je preminulo zbog COVID-a, pomiješao je različite, pritom nejasne motive

Pojavili su se, sakupljajući poene na tuđoj bolesti, političari desnoga spektra, neki su u bitku protiv korone krenuli s ustaškim znakovljem, drugi su pak nošenjem vješala pozivali na linč, treći su, tražeći slobodu od javnozdravstvenih mjera, na sebe i opet okačili žute zvijezde, s kojima je taj isti ustaški režim u smrt slao Židove.

Neki su dobili svojih pet minuta slave na prosvjedničkom autobusu, poput svećenika koji je izgovarao potpune nebuloze o Sotoni, bilo je tu lica koja su se redovito pojavljivala na svim većim prosvjedima desnice zadnjih godina, od Hoda za život, braniteljskih prosvjeda, prosvjeda protiv Istanbulske konvencije.... Većinu na prosvjedu su činili ljudi koji imaju, također legitiman, strah od cjepiva, jer je država zakazala u tome da ljudima objasni što je i kakvo cjepivo te da spašava živote. No organizatori iskorištavaju taj strah za svoje potrebe.

Liječnici: Zašto slušate te ljude na prosvjedu?

Iz Hrvatske stranke umirovljenika, koja štiti prava upravo najranjivije skupine u pandemiji, poručili su kako mogu prihvatiti da se pojedinci jednostavno boje cijepiti, što je normalna ljudska reakcija, no drugo je pitanje, kažu, “kako će se u tom slučaju naši sugrađani nositi s kukavičlukom ili egoizmom jer čekaju kako će drugi reagirati na cjepivo”.

Reagirala je i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter navodeći da su “pojedinci prekoračili svoja prava i grubo nasrnuli na medijske djelatnike” Država mora reagirati, zaključuje, jer počinitelji moraju snositi sankcije, a društvo tako primiti nedvosmislenu poruku o netoleriranju nasilnog ponašanja prema bilo kome. Oglasili su se i liječnici iz splitskog KBC-a, u kojem je trenutačno najviše pacijenata na respiratoru, više od 40, i u kojem se boje novog velikog vala hospitalizacije.

Splitski infektolog dr. Ivo Ivić poručio je kako “ne zna tko uopće sluša te osobe i kome oni uopće nešto znače”, misleći na prosvjednike. Po pitanju onih koji još ne razumiju situaciju, zaključio je, mora nešto vlast učiniti, “da se ograniči učinak takvih štetočina”. Predstojnica Klinike za intenzivno liječenje u Splitu, dr. Sanda Stojanović Stipić, rekla je kako su im rekordne brojke u bolnici veliko opterećenje.

Medicinske sestre, kaže, rade dvostruke, čak trostruke smjene, a kliničke su slike oboljelih znatno teže nego u trećem valu. Splitsko-dalmatinska županija je među najlošije procijepljenima, pa imaju i najviše pacijenata na respiratoru.

U dramatičnom prilogu HRT-a iz bolnice u Splitu doc. prim. dr. sc. Božidar Duplančić, anesteziolog intenzivist, opisao je stanje.

- Nama ne treba još jedan rat. Svaki dan nam umire 40, 50 ljudi. Sada domoljublje nije frenetično skakanje na prvi takt Lijepe naše, hvatanje za lijevu stranu prsišta... Sada je domoljublje, u ovom trenutku pogibelji hrvatskog naroda, odgovorno se ponašati - poručuje Duplančić, koji zaključuje: Cijepljenje je najpametniji način zaštite od ove bolesti

Alternativa je zaražavanje s umiranjem

Dio prosvjednika se, s druge strane, preko interneta obrazovao za liječenje oboljelih od COVID-a pa glasno zazivao liječenje Ivermektinom. Američka Savezna agencija za hranu i lijekove davno je apelirala na svoje sugrađane da taj lijek ne uzimaju i ne završavaju zbog njega na liječenju, što se događalo. “Vi niste konj. Niste krava. Ozbiljno, ljudi. Prestanite”, poručila je agencija tumačeći zašto lijek namijenjen blagu može biti jako opasan za, načelno pametnije, ljude. U hrvatskim je bolnicama više od 2500 COVID bolesnika, za koje već nedostaje bolničkog kadra.

Svakoga dana umire oko 60 novih oboljelih, čija je sloboda najugroženija. Snježana Krpeta, glavna medicinska sestra u KBC-u Sestre milosrdnice, komentirala je za N1 prosvjed riječima kako je u sustavu radila i tijekom Domovinskog rata, svih onih godina tijekom kojih su teško plaćeni državnost i sloboda. “Pravo demokracije i pravo demokratičnosti je olako shvaćeno”, rekla je.

Pravo na prosvjed ne može postati pravo na nasilje, poručio je i predsjednik Zoran Milanović, dok je potpredsjednik Vlade, Boris Milošević, također dodao kako su prosvjedi legitimni, kao i propitivanje mjera, ali nije legitimno što se prosvjed pretvorio u nasilje prema novinarima. Vlada razmatra izmjene zakona kojima bi se propisale sankcije, rekao je, dodajući da se ne razmišlja o ukidanju COVID potvrda. SDP je poručio kako demokratsko društvo počiva na slobodi medija te je “svaki napad na novinare napad na postignute demokratske vrijednosti”.

Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske upozorili su na “neizdrživu atmosferu u društvu u kojoj su novinari sve češća meta bilo verbalnih, bilo fizičkih napada”. Cjepivo je kod većine djelotvorna zaštita od hospitalizacije i smrti, pokazale su i brojke iz hrvatskih bolnica, u kojima je više od 80 posto preminulih necijepljeno.

I znanstvena je zajednica složna oko toga da cjepivo štiti od najgoreg te da samo visoka procijepljenost može dokrajčiti pandemiju. Ljudi umiru, i to je zadnja crta obrane, na kojoj rova između 15.000 prosvjednika i većine ostalih ne bi smjelo biti. Svima bi trebalo biti najvažnije zaštititi sebe i druge. Ako to ne postignemo dovoljnim procjepljivanjem, od kojega se ne umire, učinit ćemo to zaražavanjem i umiranjem mnogih. Stradavat će ekonomija, jednako tako i zdravstveni sustav, u kojem, upozoravaju liječnici, neće biti moguće doći na pregled ili liječenje neke druge bolesti.