Ako netko ima privremeno neuporabljivu nekretninu, onda bi trebao dobiti drugu nekretninu od države samo na privremeno korištenje dok ona u njegovu vlasništvu ne postane useljiva. I upravo se to moglo napisati u rješenju. Jer nema nikakve pravne logike da država stambeno nekog trajno zbrine, a on ima druge nekretnine koje samo treba obnoviti da bi bile useljive. Što bi to onda značilo, da ih nikad ne smije obnoviti? Zato se inače u takvim slučajevima izdaju privremena stambena rješenja.