Ivica Puljak mogao biti ispasti politički genijalac. Ili diletant

Mogao bi ovo biti potez političkog genijalca ili totalnog diletanta.

Mogao bi ovo biti najveći politički trijumf ili najbesmislenije političko samoubojstvo u povijesti.

"Ne znam je li se dosad dogodilo da je jedan gradonačelnik dao dobrovoljno ostavku", izjavio je jutros splitski gradonačelnik Ivica Puljak, podnoseći ostavku zbog optužnice koju je Državno odvjetništvo podiglo protiv njegova zamjenika Bojana Ivoševića.

Ta izjava mogla bi postati njegov pobjednički slogan. Ili pak politička oporuka.

Konkretan povod za ovu drastičnu odluku bilo je zamrzavanje suradnje stranaka Pametno i Možemo u Gradskom vijeću zbog Puljkova ignoriranja optužnice protiv Ivoševića za prijetnje upućene novinarki Slobodne Dalmacije, a vuče korijen i iz prethodnih sukoba s vijećnicima SDP-a.

No umjesto da Ivošević podnese ostavku ili da ga Puljak smijeni, gradonačelnik je odlučio i sam podnijeti ostavku.

(Pre)veliki rizik

S jedne strane, to se čini kao preveliki rizik za eventualni dobitak. Čak i kao pretjerana reakcija na slučaj koji zapravo s gradonačelnikom Puljkom nema veze, niti je vezan striktno za neke političke ili programske pogreške zamjenika za koje bi Puljak snosio odgovornost.

Puljkova krivnja uglavnom se svodi na činjenicu da se nije riješio Ivoševića kojemu ovo nije bio prvi takav incident.

"Ivošević nije teret, on je nosio teret bivše vlasti i ja se njega ne odričem", kazao je Puljak. "Jedan verbalni gaf ne može odrediti njegov posao".

Ali je taj verbalni gaf odredio sudbinu Ivice Puljka i samog grada Splita.

Pobjednički tim

Odstupanje zbog zamjenikova verbalnog gafa i izlaganje riziku na novim izborima ipak se čini kao pretjerana reakcija. Tim više što je Puljak jutros najavio da na nove izbore ide zajedno s optuženim Ivoševićem, "kao pobjednički tim".

Kakvog to onda smisla ima?

"Dogradonačelnik", dodaje Puljak, "nije niti ukrao, niti lagao, niti ikoga prevario". Pa zašto onda svi zajedno podnose ostavku?

Izbori su uvijek rizik, tim više što birači znaju kazniti one koji ih ponovno šalju na birališta. A bitno je pitanje i tko će biti motiviraniji izaći na izbore: Puljkovi birači koji će morati zaokružiti Bojana Ivoševića ili birači HDZ-a i drugih stranaka koji će vidjeti priliku da isprave grešku s prošlih izbora?

Jer izbor Ivice Puljka doživio se kao senzacija, iznenađenje, a možda i jednokratni trijumf.

S druge strane, pak, možda se Puljku isplati taj rizik.

HDZ na čistini

Tim više što i sada ima ljudi koji pozdravljaju taj njegov principijelni i hrabar potez da odstupi zajedno s optuženim zamjenikom, koliko god on problematičan bio. I koji bi mogao biti uteg i na novim izborima i u novom mandatu, neovisno o tome što je Ivošević danas priznao kako mu je "možda kasno došlo do glave", ali da "ide na određena savjetovanja za odnose s javnošću gdje uči kako kvalitetno komunicirati na razini jednog dužnosnika".

Neki bi rekli, dovoljno je kvalitetno komunicirati na razini obične osobe.

Puljak bi novim izborima istjerao na čistac HDZ i njegova Vicu Mihanovića. On je već jednom izgubio izbore, a u međuvremenu se prokazao kao plagijator koji "popravlja doktorski rad", dok će Andrej Plenković morati razmisliti ima li nekog boljeg u Splitu.

A možda i nekog goreg, nekad i to prolazi kod HDZ-ovih birača.

Osim toga, Puljak bi mogao ušićariti nešto i na račun drugih stranaka koje su pasivizirane ili eutanazirane.

Dva u jednom

I to ne samo na izborima za gradonačelnika, nego i za Gradsko vijeće ako će gradonačelnik u ostavci imati sreće da riskira i na tim izborima, pa da potvrdi ili ojača mandat "dva u jednom".

"Novi izbori će biti referendum o smjeru prošlosti i smjeru budućnosti, o redu i neredu", rekao je Ivica Puljak na press konferenciji.

Ipak, za sada ispada da je Ivošević taj koji u gradskoj vlasti izaziva "nered", zbog čega se bune Puljkovi partneri u Gradskom vijeću, a u toj budućnosti za koju bi Split trebao uskoro glasati ovakav Ivošević trebao bi ponovno zauzimati važno mjesto.

Pritom se nameće još jedno važno pitanje: hoće li Ivica Puljak podnositi ostavku zbog svake bedastoće?

Jer Ivoševićevi ispadi su, u širem kontekstu, bedastoća.

Pa ako Puljak daje ostavku sa zamjenikom umjesto da ga naprosto smijeni, jer je taj napad na novinarku bio samo Ivoševićev grijeh sve dok ga Puljak nije preuzeo na sebe, što se onda može očekivati u budućnosti? Izbori svakih šest mjeseci?

Kako će birači na to gledati?

Mastermind ili amater

Zbog svega ovoga, Ivica Puljak može ispasti politički mastermind ili totalni amater.

Ako izgubi, mnogi će mu se rugati zbog bespotrebnog rizika koji se mogao lako izbjeći, zbog gubitka gradonačelničke fotelje koje se teškom mukom i poprilično nenadano dokopao, a sve to se moglo puno jednostavnije riješiti.

No ako pobijedi, bit će heroj koji će pokazati i ostatku Hrvatske da je moguće etično se ponašati i svejedno za to dobiti nagradu od svojih birača. A to nije često slučaj na političkoj sceni, lokalnoj i nacionalnoj.

Uglavnom, Ivica Puljak ide na izbore na kojima ima puno toga izgubiti, a zapravo malo toga dobiti. Ishod će biti uzbudljiv.

Najčitaniji članci