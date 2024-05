Ivica Puljak prepušta saborski mandat Viktoriji Knežević

Puljak je svoj potez objasnio željom da se fokusira na funkciju gradonačelnika Splita istaknuvši da je u Splitu trenutno u tijeku najveći investicijski ciklus u povijesti, a cijeli grad je pretvoren u veliko gradilište.

"Od rekonstrukcije Žnjana, koji bi trebao biti dovršen do sljedećeg ljeta, izgradnje Tehnološkog parka i IT sustava, do vrtića, garaža, kulturnih centara, parkova i uređenja ulica napravili smo potpuni preporod u gradu", ustvrdio je.

Siguran sam da će Viktorija Knežević predano raditi na ciljevima za koje se Centar zalaže i nastaviti borbu za europsku Hrvatsku, u kojoj će svi građani imati jednaka prava. Od te borbe i vrijednosti koje zastupamo nemamo namjeru odustati, poručio je Puljak.

Knežević je na listi Rijeka pravde u 10. izbornoj jedinici bila sedma i osvojila je 1272 preferencijalna glasa. Poručila je da će se kao saborska zastupnica fokusirati na borbu za bolju i pravedniju državu, a naglasak će staviti na ostvarivanje građanskih prava.

Također, obećava da će se posebno angažirati za Dubrovnik. "Zalagat ću se da se glas građana Dubrovnika čuje u Saboru i borit ću se za sve opravdane interese našeg grada“, kaže Knežević.