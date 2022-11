Ivica Todorić nije žrtva sistema, spasitelj i borac protiv korupcije

Čovjek kojem je na pravdi Boga sve oteto. A to oteto on nije radio za sebe, nego kako bi pomogao državi u kojoj živi. Za sebe voli reći i da je anđeo kojeg je Bog poslao u Hrvatsku da izgradi najveću kompaniju. A onda mu je ta država koju toliko voli i u koju je toliko uložio zbog pokvarenih političara sve uzela i dala strancima. Ali ne trebaju mu ništa vraćati, samo neka se maknu, on je spreman ponovno pomoći. Uzeti bankama profit, odmah vratiti Inu, tiskati novac, stvoriti milijarde i pomoći Hrvatskoj.