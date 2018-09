Ivica Todorić: 'Nisu oni mene nasadili, nasadili su Hrvatsku!'

Ivica Todorić tako se, zahvaljujući odluci Visokog suda u Londonu, i dalje nalazi u tom gradu, gdje je i dao veliki intervju za N1.

Gospodine Todoriću jučer ste pred Royal court of justice rekli da ste pobijedili korupciju. Koga ste točno pobijedili?

Ja bi htio kazati jednu stvar. Vi ste vidjeli.. Ja sam osobno nekoliko puta kazao moj razlog dolaska u Englesku i gdje sam zatražio da kroz primjenu europskih zakona zaštitim svoj interes, da ostanem na slobodi kako bih se mogao boriti za istinu. Stvarno sam masu puta ispričao već priče pa možda ne bih volio gubiti sad vrijeme, ali samo u dvije tri riječi. Prvo, nisam ništa znao što se oko mene dešava. Ja sam znao da neki fondovi već dvije godine oko Agrokora petljaju, gledaju lijevo- desno itd. Međutim, ja sam to potpuno neozbiljno shvaćao što oni rade jer sam znao koliko je Agrokor kvalitetan, dobar, kud ide, koliku ima snagu itd. Međutim, u jednom trenutku se pojavila država i krenula na Agrokor.

Znači li to da ste jučer pobijedili državu?

Pa ja ću vam ovako reći, začas ću biti gotov. Nisam ni to znao, tko se protiv mene udružio, tko je krenuo na mene, što hoće. Bio sam namamljen na prvi sastanak u Vladu, nisam imao pojma što se iza toga dešavalo, sad tek vidim što je bilo i što se dešavalo. Ali, kada je 16.03. došla gospođa Dalić i meni rekla da prepišem svoju imovinu na nekakav SPV, ja sam bio stvarno šokiran i to je za mene bio izuzetno jedan težak trenutak, ja sam shvatio da nije sama došla, da iza toga stoji nekakva državna mafija, da tako kažem, itd. Ja sam tada io bez ikakve informacije, ikakvog dokumenta, ikakvog dokaza, jedino što je ona meni rekla u četiri oka. Onda sam se povukao da vidim u stvari što se dešava. To me dovelo do toga da sam otišao doma, doma sam pet mjeseci sjedio, nitko me ništa nije pitao, nit' su me zvali, nit' su me hapsili nit' su imali kakve dokumente za mene. Onda je ponovno krenula hajka na mene jer sam vidio da se pripremaju da me hapse. Ja sam dosta stvari odradio, ali nisam saznao najvažnije detalje. Onda sam nakon toga odlučio da iskoristim prava koja mi EU pruža, došao sam ovdje i počeo dalje raditi na saznavanju što je moguće više istine i prikupljanju dokumenata za iste. Ja sam u stvari prikupio sad dokumentaciju. Nisam znao tko je na čelu Vlade i tko s tim upravlja i zašto i nije gospođa Dalić rekla što mi je rekla u četiri oka. Međutim, s obzirom da sam ja njoj poručio da to imam dokumentirano, a nisam imao jer nisam u životu nikoga snimao, oni su mislili da sam ja snimao. Gospođa Dalić je dala iskaz kojim bi ona tobože način podvela to pod nekakvo znanje državnog vrha... Ali je u stvari rekla istinu, rekla je da je došla meni u četiri oka i da su oni htjeli uzeti, to je sto posto iza toga stajao Knighthead.. Ne bi sad te teme otvarao, to možemo drugi puta... Ja sam sad saznao, kad je gospođa Dalić dala iskaz, da je gospodin premijer od prvog trenutka bio upućen, da je sam dovodio ljude u neformalnu skupinu, da je upravljao tom neformalnom skupinom itd. Javnost je saznala što je.

Što sad možete s tim informacijama?

Pa čujte, ja mislim da će te informacije značiti rasvjetljavanje u nulu stanja kojeg imam... DORH je dobio izjavu gospođe Dalić i ona je pred DORH-om kazala da ju je gospodin Plenković poslao k meni... Ja ne tužim doma i nisam sve doma priznao jer na kraju, kako tužilaštvo funkcionira? Ja sam sedam tužbi predao niti jedna nije još procesuirana.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201141 / ]

Vraćate li se u Hrvatsku?

Obavezno se vraćam

Kada?

Pa, brzo... Ja se nikako nisam htio vratiti dok ne saznam najveći dio istine, ja sam sad saznao najveći dio istine, ali oni na silu hoće mene dobiti tamo... E rekoh sad, kad vi hoćete na silu... Kad se baš hoćete igrati, onda ću ja iskoristiti svoja prava koja imam... Stotine godina je ovdje pravni sustav uspostavljen.

Hoćete li imati dovoljno novca da ih plaćate do kraja postupka?

Znate što, oni su se nevjerojatno zainteresirali... Oni meni kažu - vi ste najveći borac protiv korupcije u Europi, vas se treba iskoristiti jer se ovo u Europi ne smije dešavati... Oni će sad i vanjske medije uzeti, spremni su da neovisne organizacije angažiraju oko toga i da se sami angažiraju oko rasvjetljavanja tih činjenica. Nisam više nisam sam, to je poprimilo ozbiljne internacionalne dimenzije i tek će se vidjeti u narednom periodu što je to.

Ako vam odobre u listopadu početak žalbenog postupka, jeste li spremni tražiti azil u Velikoj Britaniji?

Ne, nema šanse. Ja se brzo vraćam. Odlučio sam da se vratim... Ja najbolje znam istinu... Mislim da s ovom svojom istinom mogu ostati ovdje bar još godinu dana ako treba... Meni to nije cilj, meni je cilj da rasvijetlim činjenice do kraja, bilo je jako važno da to poprimi internacionalne dimenzije. Sad su u nekim zemljama već išle tužbe itd.

Vi sami spominjali da ćete pokrenuti te tužbe u SAD-u

Hoćemo, apsolutno.

Jeste već krenuli s tim procesom?

Nismo, ali smo pripremili gotovo sve, kolege kad idu svojim poslom su tamo kontaktirali i razgovarali.

Vi ste se susretali s Andrejom Plenkovićem, kako je izgledala vaša komunikacija na tih nekoliko sastanaka?

On je mene dva puta primio kao najvećeg bandita. Po noći na određeno mjesto dođeš, telefonom se javiš, otvaraju ti se vrata. Ne ideš preko porte na kojoj se moraš prijaviti...

Gospođa Dalić je rekla da je to zato što su imali velikih obaveza u tim tjednima?

...Martina Dalić je nevjerojatne dvije istine kazala. Prvo je kazala da je Plenković za sve odgovoran, da je za sve znao, apsolutno ga je optužila. Drugo je rekla da je meni u četiri oka rekla što mi je rekla. Devedeset posto stvari koje tamo ima, Martina laže. Govori se da postoji snimak našeg razgovora. Ako imaju hrabrosti nek taj snimak puste pa da vidimo s kojim sam ja papirima došao i njih tražio pare. Oni pričaju svoje, ja pričam svoje.

Kako je izgledala vaša komunikacija s premijerom na tim sastancima?

Pa nikako. On nije gotovo ništa govorio i zato mi je sumnjivo da je on snimao. Ako je on snimao, onda je napao Marića jer je u iskazu Martine Dalić, Marić napravio kazneno djelo. On bi bilo gdje nakon toga trebao dati ostavku i biti tužen. Pa me čudi da bi on pustio i napao Marića.

Što ste vi tražili na tim sastancima?

Ništa, mi smo se došli upoznati. Ja sam se došao upoznati. Je li me ovaj namamio? Petrov je rekao to od početka, sad je počeo nešto vrtjeti, pričati neke priče. Ako ima snimka, izgleda da postoji, nek se pokaže snimka.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mi znamo za sastanke grupe Borg u veljači. Mislite li da su se sastajali ranije?

Sto posto, Martina opet u tom svom iskazu govori oko toga da su pripremali neki ugovor za mene. Cijeli taj iskaz, ja i danas mislim, bez obzira što je ona prebacila odgovornost na Plenkovića, što je činjenica, ja mislim da je s Plenkovićem to dogovoreno. Mislim da su imali izvaninstitucionalnu organizaciju.

Jesu li vas nasadili, zdravo seljački rečeno?

Nisu me nasadili. Pazite, oni su nasadili Hrvatsku. Ono što žele napraviti...to je skandalozno, to je dramatično, skandalozno za državu, za građane. Oni su cijeli taj iskaz Martinin iskoristili da bi dokazali da je cijeli državni vrh vodio Borg grupu, što je apsolutno netočno. Spominjao se Stier, pa drugi Marić, pa je očito bježao i nije htio doći više. Svi su nestali, ostao je Božinović i gospođa Dalić. Oni sastanci koje ona opisuje su bili očito sastanci za nešto drugo, možda je koja riječ bila o tome kazana. Oni su htjeli legalizirati svoju izvaninstitucionalnu organizaciju koju su napravili. To je nemoguće.

Spomenuli ste nekoliko puta Zdravka Marića. On je prema iskazu Martine Dalić brifirao grupu Borg kako biste vi mogli reagirati na neke njihove poteze.

Zdravko Marić je radio kod nas vrlo profesionalno i korektno, mlad čovjek, uspješan. Bili smo jako zadovoljni. On je otišao u ministarstvo, Vladu, kad se to sve dogodilo, on je rekao prvi dan da će se izuzeti. Što bi bilo profesionalno. Međutim, on je postupio potpuno suprotno.

Što je on na tim brifiranjima mogao reći o Vama?

Ništa. Mogao je reć' da sam imao crvenu kravatu ili plavu. Nitko o meni ne može ništa loše reći, samo pozitivno i dobro. Mogao je reći hoću li potpisati da predam firmu... Ja sam otišao iz firme nakon trideset godina koju sam stvorio od nule do 60 tisuća zaposlenih i konkurentnom proizvodnjom. Svi su moji papiri ostali. Niti jedan papir nisam iznio iz firme. Moji mailovi, sms-ovi, moji potpisi, sve je ostalo unutra. Zašto netko ne izvadi neki moj mail o nekome? Zašto nisu u trideset godina rekli da sam dao HNS-u, SDP-u, HDZ-u ili nekoj osobi neke novce? Zašto iza mene nije ništa ostalo? ...Ja sam otišao da nisam uzeo olovku, papir ili novac, niti jedan euro iz Agrokora. Oni su došli i u deset mjeseci su sve očerupali. Sad meni spominju nekakvih milijardu i 400. To je sramota da tužilaštvo preuzima tu dokumentaciju, da ju uopće razmatra. Ja sam prije dvije godine dokapitalizirao Agrokor sa 160 milijuna eura mojih koje sam uzeo na dug. Nisam tih 160 dao kao Knighthead, kao kredit i uzeo 10 -15 posto kamata. Ja sam samo dokapitalizirao. Mogao sam umjesto dokapitalizacije vratiti dugove, mogao sam što hoćete.

Dalić u svjedočenju kaže da ste tražili angažman HBOR-a 19.02. ako je sve bilo tako krasno...

Pa to su naši redovni poslovi. Mi se iz različitih izvora financiramo.

Ali da trebate podršku Vlade u tome?

Kakvu podršku Vlade?

Pa prema HBOR-u. Martina Dalić kaže da ste tražili pomoć 19.02.

Ma kakvu pomoć?

Sami ste bili s njom i Marićem.

Žena lupa i laže. Ona je došla k meni kao pripremu za sastanak. Kakva pomoć? 90 posto onoga drugoga što Martina Dalić unutra piše, žena ne govori istinu. Ako postoji snimka, pa pustite je. Ona govori da sam bio svjestan da sam izgubio firmu. Pa ona ne kontrolira sebe. Ja sam 20.2. potpisao svu svoju imovinu. Moja supruga, ja, moj stariji sin, njegova supruga, smo potpisali Agrokoru garanciju za kredit. Da sam znao da će Agrokor propasti di bi davao svu svoju garanciju za život. Je l' bi vi svom susjedu dali garanciju za kredit od deset tisuća eura da ste znali da će sutra propasti?

Što očekujete od knjige Martine Dalić?

Martina Dalić profesionalno laže, to je njoj u krvi, toj gospođi.

Ali, vi ćete se pozivati na njen iskaz, a sad kažete da laže.

Ne, ja se ne pozivam na njen iskaz... Ja sam prije nje u javnim medijima rekao dva puta što je ona meni rekla kad je došla i ona je to potvrdila. Sad je to istina, jel' tako? Drugo, ja se pozivam na to da ona tvrdi da je Plenković odgovoran za sve, da je na čelu svega i ona je to dokumentirala sa čitavim nizom svjedoka, dokaza itd. Ovo što ona kaže da je ona došla k meni, da sam propao pa četiri

čovjeka su bila tamo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što je s porezom?

Normalno i porez se plaća. Ja nikad nisam uzeo nulu. Ono što sad govore da sam neke troškove pokrivao...

Ne neke, milijarde.

Ma kakve milijarde, mislim, gluposti. Tamo postoje neki troškovi koji su bili pokrivani. To je točno. Osamsto milijuna EBRD, 200-300 milijuna Deutsche banka, kamate itd. Činjenica je da postoje neki troškovi. Vidio sam da vi to krivo gledate, vidio sam da ste to komentirali. Ja sam imao ugovor da sam rekao da određeni troškovi se mogu prebaciti na mene i kada budem išao na IPO da ću te troškove zatvoriti. To je se sve tako radilo. Oni su u međuvremenu dio tih troškova od moje dividende zatvarali, što nisu po ugovoru između mene i Agrokora trebali zatvarati. Oni su vidjeli da imam dividendu, ja nisam nikad novce uzimao..

Tko su oni?

Moji kolege iz financija.

Za kraj, Martina Dalić je napadala novinare, vi ste govorili da je Martina Dalić davala neke stvari novinarima. Iako novinari štite svoje izvore, mogu vam reći da ona nikad nije dala ništa N1 televiziji.

Mislim da imam dobru informaciju, ne znači da je Martina Dalić dala, možda sam se krivo izrazio. Informacija je došla iz Vlade. Oni su se od početka trećeg mjeseca ponašali kao da Agrokor pripada njima. Oni su mislili da će to odraditi. Ja se ispričavam N1. Ne napadam novinare, novinari rade svoj posao, ali su u strukturi da moraju poštivati...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za vas je Agrokor izgubljen.

To je pitanje koliko sam ja izgubio. Ja sam bio vlasnik Agrokora, ali Agrokor je imao dugove. Znači moje vlasništvo minus dugovi su bili moj kapital. Zato su ljudi fantazirali da sam bogat.

Da se vratimo na sam kraj, na 15. listopada, na iduće ročište. Sudac je rekao da očekuje nove dokaze. Što su ti novi dokazi koje ćete vi i vaš tim pokazati?

Ne smijem javno kazati jer se moramo pripremiti, mi imamo strašne dokaze, mi imamo nevjerojatne dokaze da je premijer jedne države napravio izvaninstitucionalno...

Govorite o onom što je već objavljeno u Hrvatskoj, vezano uz grupu Borg i vezano uz svjedočenje Martine Dalić ili imate i nešto novo?

Imamo i dodatno nešto i to, ništa nije predstavljeno sudu... Ljudi ne mogu vjerovati da se kompanija u 21. stoljeću uzima na taj način koji su oni uzeli. Ne mogu vjerovati da se tolike kriminalne radnje dogode, da ih počine najviši državnici i da se ništa ne dešava.... Mi ćemo ovih dana predstaviti nagodbu, pokazat ćemo što ona znači pa ćete vidjeti što taj kriminal znači. Oni s jedne strane ostavljaju Agrokor živ. 180 milijardi kuna će biti tereta na toj firmi, a išli su u restrukturiranje. Pa kako? Na koji način? Nisu išli na restrukturiranje, financijsko i poslovno, nego su išli na otimanje, izvlaštenje. S druge strane su odveli sve u Nizozemsku, ogromne novce. Tko će platiti porez? To je četiri do šest milijardi poreza..

Strahujete li od izručenja i dugotrajnog boravka u istražnom zatvoru?

Ne, ja nemam zbog čega ostati.

Istodobno kažete da vas pokušavaju zatvoriti zbog političkog pritiska. Je li vas strah tog raspleta?

Ne, nikako. Ja ne mogu izgubiti, ja sam već pobijedio. Ja sam pobjednik, pa svi vidite što je istina. Netko kaže da sam bio u problemima m. Nisam, nego su oni radili mjesecima, onda su me napali na sve mile i moguće načine. Slali su Moody'su dokumentaciju.. samo da bi našli razlog da me mogu napasti... Oni će dobiti svi.. Vi znate što znače povlaštene informacije za milijarde, rekao je Todorić za N1.