Loše mu se piše: Ivica Todorić izručenje neće moći izbjeći

Sud u Londonu danas će odlučiti o tome hoće li Ivica Todorić biti izručen Hrvatskoj. Šanse da Gazda izbjegne izručenje iz Britanije i pritvor u Hrvatskoj su minimalne, premda ni ta opcija nije posve isključena.

Pratite tijek događanja:

8.40 - Ročište po hrvatskom vremenu počinje oko 11.30 sati. Još uvijek nije poznato hoće li se na njemu pojaviti Ivica Todorić.

7.15 - N1 doznaje da će Ivicu Todorića danas na sudu u Londonu zastupati Cherie Blair (profesionalno poznata i kao Cherie Booth), supruga bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira te jedna od najpoznatijih svjetskih odvjetnika za ljudska prava.

Želi uvjeriti suce da je Agrokor bio zdrava tvrtka

Ne znam kako će on podnijeti Remetinec, kaže nam dobar poznanik Ivice Todorića, objašnjavajući kako je panični strah od zatvora bio presudan za Todorićev dugi i, kako se pokazuje, za njega samog štetni bijeg iz zemlje.

Na zadnjem sudskom ispitivanju on će engleske suce morati uvjeriti u ono što pokušava uvjeriti i hrvatsku javnost - da je njegov Agrokor bio zdrava tvrtka s ponešto rješivih problema, koje bi savladao sam da ga politička mafija nije zastrašila, izvela pred zid i natjerala na prepisivanje tvrtke “trećim osobama”. On je pokleknuo pred zastrašivanjima, a na ruševinama tvrtke mnogi su zaradili milijune.

Niti jedna engleska sudska instancija dosad nije povjerovala u te tvrdnje.

Kako saznajemo, Ivici Todoriću je čak bilo savjetovano da se vrati sam u Hrvatsku i tako si barem malo proba olakšati situaciju s hrvatskim pravosuđem. Ali on nije poslušao.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković rekao je da očekuje izručenje jer cijeli postupak u Londonu ide prema tom ishodu.

- Ako dođe do izručenja, samo je stvar tehnike kako to ostvariti između hrvatskog Ministarstva unutarnjih poslova i nadležnih britanskih službi. Vjerujem da bi taj postupak potrajao od 10 do 20 dana - rekao je Bošnjaković.

Moguće su male odgode

Rok za izručenje je 10 dana od dana pravomoćnosti, a taj se rok može produljiti na dodatnih 10 dana ako iskrsnu neki problemi. Postoji još jedna mogućnost za odgodu izručenja, a to je da se pozove na zdravstvene probleme, čime bi samo kupio nešto vremena, ali izručenje ne bi mogao izbjeći.

Ivicu Todorića terete da je sa svojim menadžerima iz Agrokora izvukao čak 1,4 milijarde kuna. Dio za sebe, a dio za svoju tvrtku u Švicarskoj. Osnova je da je Ivica Todorić godinama prikazivao lažno knjige u Agrokoru. Na osnovi toga je prikazivao dobit iako je tvrtka lošije stajala. Na temelju tako lažnih prikaza isplaćivao je sebi dobit kao vlasnik. Na to se odnosi više od pola inkriminiranog iznosa. Dodatno, Agrokor mu je složenim financijskim transakcijama otplatio Kulmerove dvore iako je on prikazao da ih je kupio svojim novcem. Agrokor je dao novac i njemu da otkupi dionice od EBRD-a, tako da je on otkupio dio kompanije novcem iste te kompanije. Posebno su zanimljivi računi u Švicarskoj, ali i posudbe koje nikad nisu vraćene prema njegovoj tvrtki Agrokor projekti. S računa u Švicarskoj je obitelj plaćala putovanja u inozemstvu, opremala Kulmerove dvore, kupovala odjeću i obuću, tvrde istražitelji. Slično je bilo i u Hrvatskoj, gdje je postojao posebni skriveni račun preko kojeg su se podmirivali troškovi obitelji, a sve je vođeno kao trošak pripreme izlaska na burzu. Kaznenu prijavu prema kojoj je tako potrošeno više od milijardu kuna podnio je Ante Ramljak, a istražitelji je još nisu uvrstili u istragu.

Ivica Todorić se sad vodi kao bjegunac. Hrvatske vlasti tretiraju ga kao čovjeka koji je poduzeo sve da bi ostao izvan dohvata istražitelja i dao im iskaz. Sud u Londonu je već jednom odbio i mogućnost da se žali, pa je teško očekivati da će sad Todorić uspjeti isposlovati još jednu odgodu.

Nagledat će se rešetaka

Upravo zbog toga, ako bude izručen, ima male šanse da izađe iz pritvora.

Pritvor zbog opasnosti od bijega u takvim slučajevima može trajati i dok se ne digne optužnica i dok bude trajalo suđenje. A to može biti čak i godinama. Todorić je u nepovoljnijoj situaciji jer, da se odmah predao, izašao bi kad bi ispitali svjedoke, a tad ne bi postojala opasnost od bijega jer je surađivao s istražiteljima – objašnjava nam jedan stručnjak za kazneno pravo.

Rok za izručenje je 10 dana, dok se hrvatske i engleske institucije dogovore, a Gazda se i u tom vremenu može svojevoljno vratiti.

Ali teško da bi mu tko povjerovao da ne želi bježati kad je iskoristio i zadnju mogućnost da ne dođe u Remetinec.

Jamčevina će teško proći

U slučaju izručenja ide direktno u pritvor, a i u slučaju samostalnog povratka bit će dočekan i poslan u Remetinec. Obrana Todorića, koju u Hrvatskoj vode Čedo Prodanović i Jadranka Sloković, može tražiti od suda da ga pusti na slobodu uz jamčevinu da neće bježati. No upravo zbog toga što je skoro godinu dana bio u Londonu teško da će sud to odobriti. Ako i bude razmatrao jamčevinu, ona će morati biti višemilijunska. A Todorić je, kako smo objavili, prilično presušio, čak se preselio i u sirotinjski kvart u Londonu. Imovina mu je blokirana i ne može je dati za jamstvo. No, opet, kažu stručnjaci, velika je vjerojatnost da bi i bogata jamčevina bila odbijena.

Todorić je u cijelom razdoblju bijega pokušavao, preko svoga bloga, uvjeriti javnost da je bio uspješan, ali siromašan, no da su ga političari s mafijaškim navadama opljačkali i na njegovu radu zaradili milijune. To spada u kontinuitet njegovih nastupa. U intervjuu koji je dao prije 18 godina, ugaslom Vjesniku, rekao je da bi - da mu nije tatine penzije - jedva skrpao kraj s krajem, a tad je već zapošljavao više od 15.000 ljudi.

U intervjuu koji je nedavno dao Novoj TV rekao je da mu nakon 40 godina rada nije ostalo puno. Iz Agrokora je, rekao je Mislavu Bagi, otišao s 20.000 kuna, i 25 posto Kulmerovih dvora. “Ja sam svaku stvar koju sam tamo imao platio i platio porez na nju. Ali morate shvatiti da je Agrokor imao manje vlasništva nego neki od poslovnih ljudi u Hrvatskoj danas. Ivica Todorić od vlasništva ima samo 25 posto objekta u kojem živi. Nema ništa”, rekao je.

Davao je svima, kao Bandić

Iako se u nizu objava žestokim riječima obrušavao na politički vrh Hrvatske - Andreja Plenkovića i Martinu Dalić prije svih, a potom i Božu Petrova i mostovce, nikad nije podastro neki ozbiljan dokaz za svoje optužbe. No u trenucima kad se hrvatska politika raspada - a truli temelji vodećih stranaka pucaju pod teretom koji ne mogu izdržati, Todorić bi mogao proizvesti silan politički potres. Iako je dosad škrtario s argumentima, u to ne treba sumnjati. Prazne se puške dvojica boje, ali njegova puška nije prazna. To se vidjelo još lani.

- On je meni dao novac - rekao je Bruno Mirtl u Stankovićevoj emisiji “Nu2”.

- Nisam znao koliko je novca, bilo je 50.000 kuna - rekao je taj pripadnik Liberalne stranke. Ako je toliko davao beznačajnim strankama i nepoznatim političarima, koliko je davao značajnim i velikim imenima? Njegova “crna bilježnica” je “knjiga postanka” hrvatske tranzicije. Nema sumnje da bi objava njegovih podataka bila neutronska bomba - uništila bi veliku živu silu”...