Ivo Brajlović (25) iz Ploča prije godinu dana je došao živjeti i raditi u Zagreb. Bio je zdrav 25 - godišnjak, no onda se u prosicnu zarazio koronavirusom. Visoka temperatura, od čak 40 stupnjeva, mučila ga je četiri dana. Temperatura je krenula 4.prosinca, a dva dana je zvao hitnu otkud su mu rekli da pije čaj s limunom i skida temperaturu, no nije ju uspio skinuti. Otišao je na brzi test koji je pokazao da je pozitivan na koronavirus, a isti dan, 8. prosinca 2020., završio je na hitnoj.

- Završio sam na hitnom prijemu u KB Dubravi, da bi ustanovili da imam tešku upalu pluća i zadržali su me na liječenju - odjel kardiologija. Prvih par dana bilo je jako teško, nisam mogao disati, dolazilo je do napadaja kašlja slijedom čega bi dolazilo do velikog pada saturacije (zasićenost kisikom). Hvala Bogu, nisam završio na respiratoru, proveo sam 10-ak dana na kisiku (16 litara). Svaka pohvala cijelom odjelu, stvarno rade jako dobar posao, pogotovo u uvjetima kakvi su bili u 12. mjesecu, kad je situacija bila daleko lošija, nego ovih dana drugog mjeseca - govori Ivo.

Nakon 12 dana pustili su ga iz bolnice na kućnu njegu jer mu se stanje poboljšalo.

- Zbog atrofije mišića i teške upale pluća bio sam "osuđen" na krevet i trosjed, sljedećih mjesec dana. Na preporuku doktora, primljen sam u online grupu za plućnu rehabilitaciju. Nakon odrađenih vježbi, osjećaj "života" se počeo vraćati u normalu. Svakodnevno šetanje, domaća i zdrava prehrana me dovelo do stabilnog stanja - nastavlja.

Početkom veljače obavio je RTG srca i pluća, a nalazi su bili zadovoljavajući. Od 8. veljače vratio se na posao jer se većinom osjećao dobro, no svakodnevno ga je pratio umor.

- Kako su dani prolazili, umor se počeo smanjivati. Za 24. veljače imam termin pregleda kod pulmologa, što bi ujedno značilo da bi toj koroni trebao doći kraj, bar za mene, ako sve bude dobro. Na mail sam dobio uputnicu i naputak da moram posjedovati PCR test - negativan, kako bih mogao pristupiti pregledu. Jasno mi je da netko, tko nije prebolio koronu treba imati negativan test, ali ja, koji sam prebolio koronu, na ultra težak način, moram imati negativan test - priča nam zbunjeno.

Iako mu nije bilo jasno zašto se mora ponovno testirati, 22. veljače je otišao napraviti PCR test na kojem je ponovno bio pozitivan.

- Tražio sam par mišljenja doktora iz raznih bolnica (KB Dubrava, Štampar...), a od svih sam dobio različito mišljenje.

Jedni kažu da sam pozitivan, ali nisam zarazan? O.K., ako je to tako, zašto onda ne mogu pristupiti pregledu kod pulmologa?

Drugi kažu da nema pravila, da možda imam pozitivan test radi antitijela, ali nitko ne govori jesam li zarazan i dalje? Što to znači za ljude s kojim sam u svakodnevnom kontaktu: obitelj, prijatelje, kolege, kolegice, partnere - pita se.

I tu nije stala zavrzlama. S obzirom da je test ponovno pokazao da je pozitivan, dva mjeseca nakon što je pušten iz bolnice, nazvao ga je epidemiolog i rekao mu da mora u samoizolaciju.

- Ja sam mu objasnio da sam već prebolio koronu i da mi nije jasno zašto moram opet u samoizolaciju, na što je on rekao da njemu u sustavu ništa ne piše. Usput sam ga pitao jesam li zarazan, na što je on rekao da nisam sigurno prvih tri mjeseca. Ali meni tri mjeseca ističe uskoro, na što je on rekao da ipak prvih 6 mjeseci ne mogu biti zaražen. Ništa mi više nije jasno - objašnjava nam.

Dakle, Ivo može raditi, redovito vadi krv, odlazi na RTG pretrage, nema simptome i dobrog je općeg zdravlja. Jedino što mu još nedostaje od pregleda je pregled pulmologa. No ne može ga obaviti.

- Bio sam naručen kod pulmologa u Rockefellerovoj. Nazvao sam ih jer sam dobio pozitivan test, objasnio sam doktoru sve, a on mi je rekao da zna da nisam zarazan, ali da imam pozitivan test pa da me ne može primiti. Javio sam se obiteljskoj doktorici koja mi je rekla da odem na pregled, zvao sam centralu bolnice. Tamo su mi rekli da nazovem ujutro idući dan pa će mi onda reći što da radim. Ni to nije bilo točno, nitko ne zna što bih ja sad trebao, samo mi govore da ne mogu na pregled kod pulmologa jer imam pozitivan test makar nisam zarazan. On me ne može primiti, a ja najnormalnije jutros vadim krv i idem na rengen - završava Ivo.

Nazvali smo pulmologa iz KB Dubrava, doktora Sašu Sriću.

- Ne postoji razlog zašto ga ne bi pulmolog pregledao. Moguće je da je pozitivan i tri mjeseca nakon, pogotovo ako je bio u teškom stanju. To nije često, ali zna se dogoditi da u pacijentovom tijelu i dalje postoje ostaci neaktivnih virusa. Procjena po kojoj se očekuje da on ima negativan test je suluda. Po meni je to diskriminatorno, znamo smjernice koje su propisane. Znamo da nakon 10 dana pacijent više nije zarazan, a nakon skoro tri mjeseca tražiti negativan test, to je suludo. Apsurdno je da ga se ne primi - kaže doktor Srića.