Ivo Zorica iz poznate alkarske obitelji slavodobitnik Alke

<p>Alkar Ivo Zorica sa sedam punata slavodobitnik je 305. Sinjske alke. Ovo mu je prva Alka, a do sada je osvajao tri čoje, a prije dva dana osvojio je četvrtu Baru. </p><p>Ivo Zorica rođen je 1983. godine. Po naobrazbi je ekonomski tehničar zaposlen kao službenik u sinjskoj poslovnici PBZ. Oženjen je, sa suprugom Monikom ima sina i kćer. Dolazi iz poznate obitelji Zorica, kao drugi alkar. U pratnji barjaka debitirao je 2000. godine, a 2002. godine postao je alkar kopljanik. Od 2006. do 2013.godine bio je zamjenik alaj-čauša.</p><h2>Svečano na Alki</h2><p>Sinjska Alka je inače održana u ništa manje svečanom ruhu nego prethodna 304 izdanja. Došli su predstavnici vlasti, gotovo svi, dotjerani, pristojni, kako i priliči, uz mnoštvo osiguranja i nešto sitno oporbe. Uglavnom Mostovci.</p><p>Popodnevni dio događanja počeo je pred crkvom. Inspirirani pojedinac s maskom na kojoj je grab HOS-a mahao je zastavom sa šahovnicom bez krune.</p><p>Četiri žene odjevene u visoke potpetice hladile su se lepezama. Prodavač kokica nalaktio se na aparat i promatrao kako kod konkurenta koji prodaje mjedene i pozlaćene alke nastaje sve veća gužva. </p><p>Novinari su čekali da poput mladenka iz crkve izađe Andrej Plenković. Ranije je bio pljusak s grmljavinama pa su nastale blatnjave lokve. Iz kafića se čulo razbijanje čaša. Neku ekipu ponjeli su bećarci. Usred Sinja.</p><p>Konačno, iz crkve gdje na mjestu svete vode stoji dezinficijens, izašao je premijer. </p><p>Novinari su ga tražili da se izjasni oko riječi Milorada Pupovca i srpske premijerke, a koje su se ticale održavanja obljetnice Oluje tako da je ova Alka počinjala u ozračju neke druge tradicije. Krenuo je, zatim, premijer, u pratnji ministara i pretjerano snažnog osiguranja, ka svojoj VIP loži.</p><p>Putem su na nekom od štekata sreli Mostovca Mira Bulja. Pozdravili su se sasvim lijepo. Uz Bulja su i Nikola Grmoja i Ante Kujundžić, načelnik Podbablja kod Imotskog, sada saborski zastupnik. Iza VIP lože, odnosno u odmaralištu za odabrane, u plastične čaše točili su se bijelo vino, gusti sok, Coca-Cola i mineralna. </p><p>Supruge Zorana Milanovića i Gordana Jandrokovića zapričale su se uz neku njima zajedničku temu, a onda klapa Sveti Juraj HRM-a otpjevala himnu. Ruka je na srcu, razmak se ne drži, maske se ne nose. Baš na Alku, Splitsko-dalmatinska županija imala je 30 novooboljelih od čega se za 22 nije znalo gdje su pokupili virus. </p><p>Kako god, predsjednik Hrvatske primio je dar od predsjednika viteškog alkarskog društva Stipe Jukića. Bila je to velika alka. Milanović je rekao da će mu to sada biti četvrta u uredu. Ništa dalje nije kazao, iako su se novinari nadali govoru. </p><p>A onda je Stipe Jukić održao govor u kojem je kazao da mu je drago kako je tradicija i ove godine nastavljena, te da se oni, organozatori, pridržavaju epidemioloških mjera.</p><p>- Ne želeći prekidati tradiciju, poštujući epidemiološku struku, Alka se i dalje održava. Želim alkarima oko sokolovo i čvrstu desnicu, uz zagovor čudotvorne Gospe sinjske - zaželio je Jukić. </p><p>Začuli su se pucnjevi, bubnjevi i lupanje kopita. Alka je počela.</p>