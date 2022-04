Ivošević: HDZ želi hipnotizirati građane novim kandidatom za gradonačelnika. Irelevantan je

HDZ je, za razliku od prošlogodišnjih lokalnih izbora, kad je u Splitu u utrci za gradonačelnika bio Vice Mihanović i izgubio od Ivice Puljka u oba kruga (23,23 posto u prvom i 42 posto glasova u drugom krugu), u utrku na prijevremenim izborima poslao novog kandidata Zorana Đogaša.

Bojan Ivošević, bivši zamjenik gradonačelnika u ostavci Ivice Puljka, zbog kojega su raspisani novi lokalni izbori, u javljanju uživo za N1 televiziju rekao je da "HDZ izborom nestranačkog kandidata pokušava hipnotizirati građane".

- Mi smo znali da oni zbog kandrovskog deficita traže neko vanjsko rješenje kako bi doveli ime koje neće biti povezano s njihovim aferama, korupcijom, zapošljavanjima preko veze - kazao je Ivošević.

- Kad smo mi izašli na izbore i pobijedili i sada kada opet izlazimo, ne izlazimo zbog našeg interesa, nego zbog ideje kakav ovaj grad vidimo. Nije mi jasno o kakvim interesima pričaju, ali jasno mi je da HDZ funkcionira po principu: ti meni, ja tebi. Ne odstupa to od njihove ideologije kojom se inače vode - nastavio je.

Ivošević, protiv kojega je Državno odvjetništvo podiglo optužnicu zbog kaznenog djela prijetnje urednici gradske rubrike Slobodne Dalmacije Nikolini Lulić "da će im se napiti krvi", kaže da "HDZ nema više što ponuditi građanima, a da već nije ukaljano".

- Mene više šokira činjenica da je HDZ mjesecima provocirao izbore, a kada su ih dobili nisu imali kandidata za ponuditi - kazao je Ivošević.

Zorana Đogaša, kaže, ne poznaje i nema osobnih problema s njim, ali "ima problem s tim koga on predstavlja".

- On je kao osoba irelevantan, ne treba zaboraviti da je on HDZ-ov kandidat i predstavlja njihove politike. Znamo što su njihove politike: korupcija, klijentelizam, pogodovanje. On je predstavnik stare stranke i politike. HDZ je vodio grad na način da su bili privilegirani oni koji su imali stranačku iskaznicu - kaže Ivošević.

Prema najavi ministra uprave Ivana Malenice, izbori za gradsko vijeće i gradonačelnika u Splitu trebali bi biti održani 26. lipnja. Dotad će ga voditi Vladina povjerenica Mirna Veža, dosadašnja gradska pročelnica.

