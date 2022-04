Tko je novi HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika? 'Ja sam dite Varoša, Split mi je sve'

Zoran Đogaš, neuroznanstvenik i donedavni dekan Medicinskog fakulteta u Splitu novi je kandidat za gradonačelnika Splita od strane HDZ-a.

Bivši dekan Medicinskog fakulteta u Splitu Đogaš nije član HDZ-a i ta ga stranka kandidira za splitskoga gradonačelnika kao nestranačku osobu.

Danas se Đogaš prvi put obratio javnosti u ulozi HDZ-ovog gradonačelničkog kandidata.

- Naime, ja sam zatečen potpunom situacijom. Nalazimo se u mojoj matičnoj kući. Ja sam netko tko nešto zna o mozgu, medicini spavanja i budnosti - kazao je kandidat HDZ-a.

- Split je stanju zimskog sna. Ovakva razjedinjenost, ovakve svađe ne vode nigdje. U ovoj situaciji bi se teško ovako snašao. Treba promijeniti paradigmu. HDZ je potpuno neočekivano pozvao mene, ja sam nestranačka osoba, ne želim biti u stranci, ali ozbiljno sam razmišljao, preslagivao stvari. Dugo sam razmišljao, odlučio sam to prihvatiti i postati kandidat za gradonačelnika. Premijer Andrej Plenković kojeg osobno znam mi je obećao potporu - rekao je.

- Ovdje se mora napraviti kirurški rez i moramo napraviti nešto. Ako je najveća stranka, a to je HDZ napravila ovo, onda svi trebamo ići tim putem. Čitav život sam posvetio Splitu, Split mi je sve dao, a jedno vrijeme sam živio i u Americi. U konačnici sam obećao svojoj materi i ćaći da ću se vratiti. Dite sam Varoša i moje je poslanje da pomognem Splitu. Ovdje na Medicinskom fakultetu sam imao kontinuitet. Nadalje, Split je neuništivo atraktivan grad. Tako da, žalosno mi je gledati ovo što se događa, mora se to promijeniti. Želim da to prestane, želim pomoći ljudima, želim pomoći svojoj djeci - rekao je Đogaš.

- Mnogi gradovi, pa i oni u Dalmaciji su ispred nas. Poriv je bio toliko jak, uz blagoslov obitelji, njima se moram zahvaliti, idemo u ovu priču. Mi ovdje tražimo pozitivu i energiju od svih. Nadalje, ovo moram reći, moć medija je ogromna. Obećavam dobru suradnju, ako mediji budu pozitivni i korektni. Split će biti ono što jest, najlipši grad u najlipšoj državi na svitu. Hvala vam lijepa šta se došli - zaključio je Zoran Đogaš.

