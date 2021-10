Policija redovito postupa zajedno s našim službama kada se radi o uklanjanju bespravnih kioska i kada sam i ja tu prisutan, kad se radi o delikatnijim situacijama, oni su u mojoj blizini. Paralelno s tim, dogodilo se nekoliko manjih incidenata, sitnih prijetnji na koje je policija promptno reagirala i u tom segmentu ih mogu pohvaliti. Vjerujem da je to nastao šum u komunikaciji da su ljudi pretpostavili da sam pod policijskom zaštitom, rekao je u četvrtak splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević za RTL Direkt.

Javnosti je, naime, upao u oko kad je dolaskom na vlast s Ivicom Puljkom počeo rješavati komunalna pitanja. Jedno takvo bilo je uklanjanje ilegalnog kioska koji pet godina stoji nedaleko od turističke palače. Uz Ivoševića su ondje bili vatrogasci, interventna policija i komunalni redari. Vlasnici su vozilima blokirali prilaz pa su i njih morali maknuti. Na kraju su vlasnici kioska uhićeni, a Ivošević je krenuo dalje. Do sada je dao ukloniti sedam kioska, a nastavit će s vašarom kraj autobusnog kolodvora u Splitu. Ondje planiraju 25 deložacija. Dodao je kako su njegovi potez nepopularni samo onima koji nelegalno rade. Ostali ga podržavaju.

- To je najlakše snimiti kamerom. Teško je snimiti dokumentaciju koja se priprema za vrtiće ili nadogradnju školske dvorane, to se ne može snimiti. Kiosci se mogu snimiti, ali oni nisu bit tog postupanja. Bit je posljedica. Kada postupamo na parkingu

postupamo prema ugovoru koji je štetno sklopljen s brojnim netočnim podacima - rekao je Ivošević.

Zadovoljan je što sad velik broj nestranačkih ljudi u Splitu ima priliku nadzirati gradska poduzeća. Dio ljudi morali su privremeno postaviti jer je stara garnitura radila na štetu grada.

- Planiramo početi raditi sustavno. To znači ponašati se odgovorno prema prostoru u gradu Splitu. Počevši od komunalnog reda, koji neće biti dio političke trgovine, donosit će se planovi kako se ne bi dijelilo po vezama. Možemo pričati o studiju urbane opreme, da nam jezgra ne izgleda kao na Bliskom istoku, već sa štihom koji će turiste privlačiti. U 2022. godini trebamo pristupiti radovima, uklanjanju asfatlnog sloja i uređenju šetnice. Jer to je glavni pješački koridor prema autobusnom kolodvoru, trajektnoj luci i željezničkom kolodvoru koji je dosad bio stvarno sramotan. Tko misli da su to sitnice, neka provjeri zašto to bivši gradonačelnik nije uspio riješiti - kazao je Ivošević.