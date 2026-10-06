Ivošević prozvao Šutu zbog poslova tvrtki povezanih s njegovim savjetnikom

Gradski vijećnik Bojan Ivošević (Centar) prozvao je u utorak splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu zbog poslovanja s tvrtkama Vision Facade i RDI Production, za koje tvrdi da su povezane sa Šutinim savjetnikom Antoniom Nikolićem.

Ivošević je na konferenciji za novinare ustvrdio da se poslovanje tvrtki Vision Facade i RDI Production s Gradom Splitom i državom približava iznosu od dva milijuna eura i povezao to s financiranjem političkih kampanja, jer se usluge obavljene za kampanje kasnije plaćaju kroz poslove s javnim sektorom.

Vision Facade je osnovana u srpnju 2024. godine, otkad je 11 puta poslovala s državom, a iza te tvrtke stoji Nikolić, koji je volontirao u Šutinoj kampanji, rekao je Ivošević.

"Vrijeme je da Šuta, ali u konačnici i pemijer Andrej Plenković, kažu jesu li znali da iza tvrtke Vision Facade stoji savjetnik koji je volontirao u njihovoj kampanji“, kaže Ivošević.

Pozvao je Plenkovića da odgovori je li bio upoznat s angažmanom Nikolića, koji je tijekom premijerova boravka u Dalmaciji fotografiran uz njega s tehničkom opremom.

Vision Facade je već 18 dana nakon osnivanja dobila prvu narudžbenicu, vrijednu gotovo 3000 eura, od Ministarstva turizma i sporta, stoga je Ivošević zatražio objašnjenje ministra Tončija Glavine.

"Volio bih da Glavina obrazloži kako je bez natječaj našao tvrtku koja postoji samo 18 dana, očekivao bih da će tražiti tvrtke s višegodišnjim poslovanjem i kvalitetnim proizvodom koji su javno prezentirali“, rekao je.

Ivošević je ustvrdio i da je snimanje gradske manifestacije "Kraljica lopte", za što je navodno bila angažirana tvrtka povezana s Nikolićem, zapravo obavio obrt Hipermedija i pozvao nadležne da provjere koliko je to plaćeno.

Podsjetio je i na tvrdnje o povezanosti Nikolića s tvrtkom RDI Production, navodeći kako je Hrvatski dom potvrdio da je Nikolić inicirao njezino angažiranje.

Pozvao je nadležne da ispitaju poslovanje tih tvrtki s javnim sektorom u Splitu i drugim gradovima, dok bi Uskok mogao provjeriti račune privatnih tvrtki jer se radi o "nastavku Fimi Medije, ali s većim brojem manjih računa i lokacija".