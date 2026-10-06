Šuta: Split priprema projekte priuštivog stanovanja na tri lokacije

Grad Split priprema projekte priuštivog stanovanja na tri lokacije - Ravnim Njivama, Mejašima i Kamenu, nakon što ishodi dozvole uputit će ih Ministarstvu graditeljstva koje će provesti javnu nabavu za njihovu izgradnju, najavio je u utorak splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Šuta je na predstavljanju projekata rekao da je idejni projekt za Ravne Njive gotov te će biti predan za lokacijsku dozvolu, dok je za projekt na Mejašima zatražena građevinska dozvola. Idejni projekt za Kamen također je pri završetku i spreman za predaju za lokacijsku dozvolu.

"Prvi smo u državi koji smo pokrenuli novi model priuštivog stanovanja", ustvrdio je Šuta istaknuvši kako postoji velik interes javnosti, a građani će biti pravodobno obaviješteni o svim fazama projekata.

Grad će potom projekte predati resornom ministarstvu koje će provesti javnu nabavu za izgradnju. Šuta je najavio i javni poziv zainteresiranim građanima, a tijekom izgradnje znat će se tko je dobio stan za priuštivi najam, a tko za priuštivi otkup.

Zakonom je definirano da se 50 posto stanova namjenjuje priuštivom najmu, a 50 posto priuštivom otkupu. U zgradama su predviđeni i poslovni prostori za javne i društvene sadržaje, među kojima bi mogli biti vrtići i drugi prostori koje su tražili gradski kotarevi.

Za Ravne Njive projektant Ante Meter kaže da će zgrada imati 45 stanova različitih kvadratura i dva poslovna prostora. Stanovi će biti manji od 55 četvornih metara, površine između 55 i 65 četvornih metara i veći od 65 četvornih metara, a zgrada će imati dvije podzemne etaže za garaže i četiri nadzemna volumena.

Prve lopate očekuju se iduće godine

Na pitanje o početku gradnje, Šuta odgovora da je te projekte Ministarstvo graditeljstva uvrstilo u planove za iduću godinu. "Ako ne bude žalbi, prve lopate očekuju se iduće godine, a najizglednije na Mejašima", rekao je.

Na Mejašima je, prema riječima glavnog projektanta Ivana Vulića, predviđeno 30 stanova, 66 parkirnih mjesta i dva poslovna prostora. Od parkirnih mjesta njih 50 bit će u dvije podzemne etaže, a 16 na terenu, pri čemu je predviđeno oko 20 posto više parkirnih mjesta od potreba same zgrade, za korištenje okolnog stanovništva.

Jedan poslovni prostor bit će namijenjen javnoj i društvenoj djelatnosti, a kao mogućnost se navodi veći vrtić, dok je drugi predviđen za trgovačko-uslužnu namjenu. Stanovi će biti jednosobni i dvosobni, površine od 50 do 70 četvornih metara.

Najveći projekt je na Kamenu, gdje su predviđene 154 stambene jedinice i šest poslovnih prostora. Projektant Petar Laus ističe kako je riječ o složenoj građevini koja će biti podijeljena u pet zasebnih cjelina povezanih podzemnom garažom, s ukupno 11 nadzemnih volumena.

U poslovnim prostorima predviđeni su sadržaji poput vrtića i ljekarne, a konačna namjena bit će određena prema potrebama budućeg kvarta.

Parkirna mjesta predviđena su prvenstveno u podzemnim garažama, uz određeni broj vanjskih mjesta za javno korištenje. U sklopu projekta planirani su i vanjski park, igralište te drugi sadržaji.