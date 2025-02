Ivošević za 24sata o postolju i Kovačiću: 'Jedino rješenje je bilo ukloniti Štandarac'

Inicijalna ideja nije uopće bila vezana za spomenik. Mi smo samo htjeli upisat datum oslobođenja grada na Štandarac, na mjesto gdje se važni datumi u povijesti Splita obilježavaju, kazao je Bojan Ivošević, dogradonačelnik Splita, o uklonjenom Štandarcu.

U Splitu se proteklih dana odvijala prava drama oko uklanjanja Štandarca, spomenika koji je 1999. godine postavio kipar Kuzma Kovačić u čast 20. obljetnice upisa Dioklecijanove palače na UNESCO-ov popis. Na njemu su bili uklesani ključni povijesni datumi za Split, ali je gradska vlast 2023. godine odlučila dodati i datum oslobođenja Splita od fašizma (26. listopada 1944.).

Kovačić se tome usprotivio, tvrdeći da su time povrijeđena njegova autorska prava. Nakon sudske presude u njegovu korist, kojom je naređeno uklanjanje spornog natpisa, gradonačelnik Ivica Puljak odlučio je ukloniti cijeli Štandarac te postaviti novi spomenik sa svim povijesnim datumima, uključujući i onaj iz 1944.

Sam čin uklanjanja izazvao je velike tenzije, Kovačić je pokušao spriječiti rušenje, dok su gradske vlasti tvrdile da on ima političke motive i iredentističke stavove. Nakon uklanjanja spomenika, građani su na njegovu mjestu održali prosvjed i zapalili svijeće, a situacija oko ovog slučaja još uvijek nije smirena.

- Nažalost, naišli smo na nerazumijevanje autora koji je Grad Split vodio sve do Trgovačkog suda iako je priznao da tekst nije njegovo autorsko djelo kao cjelina. Trgovački sud mu je u prvostupanjskoj presudi dao za pravo da to ne može tu pisati. Mi smo imali odluku Gradskog vijeća da to smije tu pisati. Kada vi imate presudu da na njemu ne smije pisati, a da onaj Štandarac koji to bude da mora pisati, onda nije bilo drugog rješenja nego izbrisati ga s njega, ukloniti i donijeti štandarac na kojem će to pisati - rekao je Ivošević.

- Za razliku od 1999. godine, novi Štandarac, će biti u dogovoru natječaja. Kad se odabere i usvoji pobjednički rad, vratit će se. Neće ga biti tako skoro. Grad je normalno funkcionirao bez njega i 305. godine do 399. bez njega, pa može i sad par mjeseci. Ovaj prosvjed je bio jedan simpatičan događaj. Stranka koja okuplja najveći broj bivših komunista, stala je iza čovjeka koji dobio nagradu Sedam sekretara SKOJ-a, da bi se prosvjedovalo za protiv dana oslobođenja od fašizma. Dok premijer Plenković u međuvremenu u Egiptu odaje počast svima koji su stradali u bijegu od drugog svjetskog rata. Tu se najbolje vidi u kojoj je situaciji HDZ, da se bori sam protiv sebe. Da će izgubiti izbore - rekao je.