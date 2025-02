Jarbol za zastavu i jedan datum posvađali Split. Štandarca više nema: 'Komunističke metode!'

To što je zima, što nema turista ni buke, što je pola ugostiteljskih objekata i butiga u centru Splita zatvoreno... Nikako ne znači da je ovih dana u Splitu dosadno.

Prava drama odvijala se tijekom subote na splitskoj Pjaci, a sve zbog Štandarca, postolja, ili ako hoćete jarbola za zastavu, čiji je autor kipar Kuzma Kovačić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Uklonili spomenik Kuzme Kovačića | Video: Zvonimir Barisin/Pixsell

Puno je tu zapleta, inata, tenzija... Pa krenimo ispočetka. Štandarac je naručen i postavljen 1999. godine povodom 20. obljetnice od upisivanja Dioklecijanove palače na listu UNESCO-a. Na njemu su tad uklesani, a bilo je već tad prijepora oko odabira (Jedni su htjeli dodati 1995. i pobjedu u ratu, drugi 1944. i oslobađanje Splita), najvažniji datumi za povijest Splita. Redom: Godina 305., kad je car Dioklecijan ušao u grad, oko 640. godine, kad ga stanovnici porušene Salone naseljuju, zatim 1240. godina, kad je donesen prvi gradski statut, potom i 1882. godine s pobjedom narodnjaka i 1991. godina, kad Hrvatska postaje suverena i samostalna država...

Split: Na stupu od zastave nadodan datum oslobođenja Splita od fašista | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

I stajao je Štandarac tako 20-ak godina na Pjaci, odmarali su na njegovom podnožju brojni Splićani i turisti, znalo ga se koristiti i za dogovore - "Di ćemo se naći? More u osam kod zastave na Pjaci"...

Intervencije flomasterima i Puljkova odluka

Za jedne je bio improvizirana klupica o kojoj se nije previše razmišljalo, za druge - nezavršen. Pa su nekoliko puta zadnjih godina na njega, uz postojeće datume, upisivali i datum oslobađanja Splita od fašizma i 26. listopada 1944 godine.

Split: Ante Jelaska na spomenik flomasterom dopisao datum oslobo?enja Splita od fašizma | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ali flomaster, kemijske olovke i ostala sredstva kojim je upisivana 1944. godina lako su pobrisana.

No onda je gradska vlast predvođena Ivicom Puljkom odlučila kako bi taj datum trebao biti uklesan na štandarac, kao jedan od najbitnijih u povijesti grada. Kovačić se tome usprotivio, ali u Gradu Splitu bili su stava da se njegove autorska prava odnose samo na izvedbu štandarca, dok tekstualni dio, tj. uklesani, određuje Gradsko vijeće.

Datum je na kraju uklesan 2023. godine, izazvalo je to mnogo kontroverze, nezadovoljni su se bunili, smatrali su da taj datum tu ne pripada, a sve je na kraju završilo na sudu.

- To je čisto nasilje, da su to išli činiti bez moga dopuštenja, komunističke metode - kazao je nezadovoljni kipar nakon dodavanja datuma.

Poručio je tad da novouklesani datum nije dio povijesnog trenutka kad se Štandarac napravio...

Split: Na stupu od zastave nadodan datum oslobođenja Splita od fašista | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Nema razloga da ga se stavlja jer bi se tome principu moglo navesti mnogo drugih datuma. Štandarac bi bio pun datuma. Rečeno je ono što je bitno u tome času - kazao je Kovačić, inače nositelj odličja Danica hrvatska, Danica hrvatska s likom Marka Marulića te Red hrvatskog pletera, za Jutarnji list.

Sva tri je Kovačiću dodijelio Franjo Tuđman, a i Kovačić je autor Tuđmanova kipa u Zagrebu kod NSK-a.

Mičemo datum, s njim i cijeli Štandarac

Kovačić je zbog svega odlučio tužiti grad Split zbog kršenja autorskih prava, a Trgovački sud donio je presudu u njegovu korist. Kako je pisao Tportal, odlučeno je i da Kovačiću pripada naknada za povredu moralnih autorskih prava u iznosu od šest tisuća eura, te da Grad treba platiti sudske troškove u iznosu od 969,68 eura i objaviti presudu u dnevnim novinama. Ostavljena je mogućnost žalbe na presudu. Sud je odlučio i kako se novi natpis na postolju mora ukloniti u roku od 15 dana, u prijevodu, gospodine Puljak, izvolite 'odklesati' taj datum...

Ali tu nije bio kraj drame, tek njezin početak, novi zaplet, ima ih kao u meksičkim sapunicama..

Grad Split odmah se oglasio.

- Grad Split uklanja postojeći štandarac i postavlja novi spomenik sa svim važnim datumima iz povijesti Splita. Na odluku Trgovačkog suda, kojom se nalaže uklanjanje datuma oslobođenja Splita od fašizma sa štandarca, promptno je reagirao gradonačelnik Ivica Puljak. Grad će ispoštovati odluku Trgovačkog suda, ali i ukloniti cijeli štandarac s Narodnog trga. Postavit će se novi štandarac sa svim ključnim povijesnim datumima, uključujući i datum oslobođenja Splita od fašizma - objavljeno je na službenim kanalima grada.

Split: Na stupu od zastave nadodan datum oslobođenja Splita od fašista | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

'Pojedinac upitnih namjera'

- Odluke o povijesti Splita ne smiju ovisiti o pojedincima s upitnim namjerama. Novi štandarac bit će trajni podsjetnik na sve važne događaje iz prošlosti našeg grada – poručio je gradonačelnik Puljak, objavljeno je na stranicama Grada.

Pa je sudska presuda na kraju za Kovačića postala Pirova pobjeda. Uklonit će se datum, ali ide s njim i cijeli Štandarac.

Foto: Grad Split/Facebook

- Ovo je poruka svima koji misle da taj dan nije bio važan, a onima koji misle da su Split i Dalmacija trebala ostati dio Italije poručujemo da su Split i Dalmacija dio Hrvatske - kazao je prije desetak dana Puljak. Za kipara Kovačića tad je kazao da se najvjerojatnije ne može pomiriti s činjenicom da je Split danas u Hrvatskoj, pisao je Dalmatinski portal.

Dodao je da će Štandarac, nakon uklanjanja datuma, jer on će poštivati presudu suda, biti ponuđen Muzeju pobjede u Šibeniku. Ako ga oni ne budu htjeli, smislit će nešto drugo. Sudsku presudu Puljak je nazvao 'opasnim presedanom' na kojeg će se žaliti...

'Dignite doma talijansku zastavu'

I kako je vrijeme za uklanjanje isticalo, u subotu se na splitskoj Pjaci pojavila teška mehanizacija. Štandarac ide u povijest, više tu neće stati, doći će drugi na kojem će se odmarati, skloniti od sunca, gore će se vijoriti zastava.

A uz tešku mehanizaciju za uklanjanje Štandarca stigao je i autor Kovačić, kao i Puljkova teška mehanizacija u obliku Bojana Ivoševića.

- Došao sam na ovaj sramotni čin kao autor, bojeći se da mi ne dođe kap, nisam puno tu bio, nego sam pozvao policiju koja će sad doći da se sastavi zapisnik o tome tko provodi ovo divljačko kazneno djelo. Najprije će sami odgovarati i morat će ga uskoro vratit natrag neoštećenog. Ako ga oštete, platit će veliku kaznu. Od kada su naumili napraviti ovo što sada rade to je krenulo u ideološke vode. Do tada je sve bilo normalno u kontekstu 20. obljetnice upisa Dioklecijanove palače na UNESCO-v popis zaštićene kulturne baštine i tada je bilo određeno piše. A nakon toga su ovi sve to preokrenuli u ideološku, revolucionarnu i nasilnu operaciju. Kada sam dobio ovaj posao dobio sam i datume koje sam morao uklesati. To sam napravio i to je sada kompletno moje djelo. Nije taj tekst u zraku niti na papiru nego je u djelu. Šta da radim, mogu samo gledati kako ga ruše. Nitko od njih nije mi se danas na Pjaci obratio. Nemam se ni ja namjeru s njima tući. Ja sam već malo prestar za to. Možda bi baš to oni i željeli - kazao je novinarima kipar dok je suznih očiju gledao kako se uklanja njegovo djelo, pisao je Dalmatinski portal.

S datumima uklesanim se složio, ali o njima nije on sam odlučivao.

Svoju verziju ponudio je i dogradonačelnik Ivošević.

- On shvaća autorska prava, ali ne shvaća vlasništvo. Ovo je naše umjetničko djelo, nazovimo ga tako. Sud je odlučio da ga ne možemo mijenjati, ali nije odlučivao o tome gdje će stajati. Hoće li biti u gradonačelnikovu uredu, na Pjaci ili u nekom muzeju kao donacija Grada, to je naša stvar. Mi smo ga platili, mi smo vlasnici i za to nam ne treba nikakva njegova suglasnost. O tome je možda trebao razmišljati kada je zazivao Italiju ovdje u Splitu, da jedan takav spomenik, koji vraća te prizvuke da je netko imao želju prodati Dalmaciju Italiji i da talijanska zastava visi na ovom jarbolu, to više nije opcija da bude u ovom gradu - kazao je Ivošević za DP.

Barbara Kovačić i Bojan Ivošević | Foto: Dalmatinski portal

Ivošević je ušao i u raspravu sa kiparovom suprugom Barbarom. Potrajalo je to par minuta prije nego što joj je Ivošević poručio "Šta se mene tiče, mi smo završili. Dignite doma talijansku zastavu slobodno". Nekoliko je puta naglasio kako nije riječ o spomeniku, već o umjetničkom djelu.

Drama koja će se nastaviti

Štandarac je na kraju, uz dosta poteškoća, uklonjen. Posljednji čin drame je završio pucanjem cijevi u Bosanskoj ulici i 'šikljanjem' vode niz ulicu. Po svemu sudeći, viljuškar i kameno postolje su bili preteški za kamene ploče.

Split: Uklonjen spomenik Kuzme Kovačića | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Priča vjerojatno, ma gotovo sigurno, još nije završena. Uostalom, odmah nakon uklanjanja Štandarca osvanule su po Splitu pogrdne poruke na račun gradske vlasti.

Ukratko, za Kovačića su Puljkove metode 'komunističke', za Puljka i Ivoševića Kovačić je 'pojedinac sumnjivih namjera, koji se ne može pomiriti s činjenicom da je Split dio Hrvatske, a ne Italije'... Smatraju da ima iredentističke stavove.

Jer ne želi datum oslobađanja Splita od talijanskih fašista dodati na spomenik.

U Splitu je baš rijetko kad dosadno...