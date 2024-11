Ivošević poludio na Primorca, objavio i račun: Pa mama mu je ponudila 3,41 DEM više za stan!

Splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević na društvenim mrežama je prokomentirao gostovanje Dragana Primorca na N1 u kojem se osvrnuo na stan koji je njegova majka kupila od Splita po sniženoj cijeni. Ivošević smatra da Primorac govori neistinu vezanu uz stan.

- Gosp. Primorac govori apsolutnu neistinu kad govori da nema veze s tim stanom jer su za navedeni stan stigle dvije ponude, jedna njegova, druga njegove majke koja je ponudila 3,41DEM više od njega, ali je ukupno platila manje jer je dobila 15% popusta zato što je stan "neuseljiv". U njemu je naime živio njen sin kojeg je tom logikom trebala sudski deložirati i radi toga je dobila popust. O njegovom sudjelovanju u natječaju za stan s kojim "nema veze" svjedoči i njegova uplatnica na iznos od 39.516,25kn uplaćena kao jamčevina za sudjelovanje u istom.

Krajnje nemoralno, ali kako gosp. Primorac kaže zakonito. Zakonito, sve do onog trenutka kad shvatite da je stan plaćen prebijanjem s njegovom jamčevinom, drugim riječima da je osobno gosp. Primorac financijski sudjelovao u otkupu stana za koji je dobio 15% popusta jer on sam živi u njemu. Pozivati nadležne institucije da postupaju danas nema nikakvog smisla jer navedene radnje su odavno u zastari. Ono što pak nema zastaru je sram - poručio je, među ostalim, na Facebooku dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević.

Nazvali smo Ivoševića koji kaže kako su iz Grada odlučili reagirati jer Primorac iznosi neistine.

- Nije on otišao u Zagreb pa da može reći da je stan bio neuseljiv. Postoji trag da je on uredno plaćao najam sve do prodaje. I on i njegova majka dali su jamčevinu, a onda je plaćena razlika. Nevjerojatno je da netko tko se bavi politikom na toj razini govori neistine i još poziva da se tuži Grad Split. Zbog toga smo mi odlučili reagirati i iznijeti stvarno stanje stvari - kazao nam je Bojan Ivošević.