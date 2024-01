Ivoševića su pustili iz pritvora: 'Vrijeđao me pred policijom'

Nakon što je splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića i Igora Kraljevića privela policija zbog verbalnog sukoba Ivošević je objasnio što se dogodilo za RTL.

- Prepraćeni smo kako bi dali izjavu o događaju pa da će oni utvrditi ima li prekršaja, kaznenog djela ili nešto slično. Prema njihovom priopćenju, tvrde da nema ničega. Gospodin Kraljević me, u prisustvu dva policijska službenika, vrlo jasno vrijeđao. Policijski su službenici potvrdili da su čuli uvredu, ali izgleda da me Druga policijska postaja, za razliku od prije mjesec dana, ne smatra službenom osobom i ne smatra to prekršajem. Vidi se razlika u tome prema kome postupa policija - rekao je.

Prema priopćenju Policijske uprave splitsko-dalmatinske, puštene su sve tri osobe, koje su danas privedene na obavijesni razgovor zbog sumnje u počinjenje prekršaja protiv javnog reda i mir, i to bez ikakvih pravnih posljedica.

Ivošević tvrdi da su primili dojavu građana da tvrtka Bešlić planira ukloniti zaštićeno stablo, a kada je Ivošević stigao na teren, upozorio je da ne smiju rušiti nakon čega je došlo do prepucavanja.

- Primili smo prijavu građana da se pojavila tvrtka Bešlić čiji su radnici vrlo jasno rekli stanarima da planiraju ukloniti zaštićeno stablo. Zato smo ondje i došli i upozorili ih upozorili da ne smiju. Konzervatori su izdali određeno rješenje, gdje su dozvolili parcelu samo dovesti u čisto stanje, ograditi. Sva eventualna daljnja arheološka iskapanja mora vršiti tvrtka Neir, ne Bešlić, arheološki nadzor, što tamo nije bio slučaj. Ja se pitam čemu služi konzervatorska inspekcija ako ona na terenu, zapravo, ne postoji i da se onda Grad i policija uopće mora baviti ovakvim stvarima jer, da ima reda u ovoj državi, mi ne bismo danas bili tamo, nego netko potpuno druge jurisdikcije i odradio sve po PS-u - istaknuo je Ivošević.