Ruta straha: 'Krijumčaru smo platili da nas prebaci do Gline'

Prijevoz za Zagreb, molim vas, prijevoz za Zagreb, na lošem engleskom kazao je Ali iz Irana. On je nedavno ilegalno prešao granicu s Bosnom i Hercegovinom te se nalazi u Glini.

Nakon što je zatvorena “balkanska ruta”, migranti s Bliskog istoka žele se domoći zapadne Europe, pa se tako i Glina našla na ruti ilegalnih prelazaka granice. Stanovnici Gline kažu nam da su u posljednjih tjedan dana često viđali migrante oko autobusnoga kolodvora te parka koji se nalazi odmah pored kolodvora.

Krenuli smo prema parku. Ondje smo sreli Alija. Skrivao se iza stabla, a kad smo mu prišli, rekao je da dolazi iz Irana. Cijelo se vrijeme osvrtao te gledao dolazi li policija.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Došao sam prije tri tjedna u Veliku Kladušu. Platio sam 50 eura krijumčaru da me prebaci do granice, a pješice sam došao u Glinu. Želim do Njemačke jer mi je tamo rodbina, a dio obitelji mi je u Iranu. Spavam vani, na ulici - kazao je Ali na lošem engleskom.

Hodaju kroz šumu i po cesti

Nakon razgovora s Alijem krenuli smo prema naseljima Velikom i Malom Obljaju, koja su još u prošlosti bila poznata po švercanju Kurda. Dok se vozimo, primjećujemo da asfaltirane ceste više nema, pa se vozimo po makadamu. Ta cesta vodi prema kamenolomu u naselju Bojna te tuda samo prolaze kamioni. No uskoro stajemo jer su ispred nas policajci zaustavili četvero migranata. Roditelji s djecom sjede na prašnjavoj cesti, dok njihovo dijete trčkara uokolo ne znajući što se zbiva. Prolazimo pored njih te vidimo izgubljene poglede migranata koje će policija uskoro vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Dolazimo do kamenoloma, a ondje nam jedan od radnika potvrđuje da migrante vide svaki dan kako hodaju po cesti.

Okupljaju se kod kolodvora

Viđamo ih svaki dan. Jadni ljudi. Na granici s Bosnom čak je i očišćena šuma tako da policija može bolje kontrolirati. Hodaju po cesti jer sumnjam da poznaju šumu. Također, od kada su krenuli ilegalno prelaziti granicu, češće vidimo i policiju, kazao je radnik. Konobar iz kafića u Glini kaže nam također da zadnjih dana često na ulici vidi migrante.

- Vidio sam ih desetak starih 20-25 godina kod kolodvora. Također kad sam ujutro išao na posao, oko 6 sati, vidio sam druge migrante, no već ih je policija odvela. Znaju doći do kafića i pitati kako do Zagreba - kazao je konobar.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke kažu nam da policijski službenici poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje vezano za postupanja na sprečavanju nezakonitih migracija. Nezakonitim migrantima koji prilikom postupanja ne zatraže međunarodnu i privremenu zaštitu, sukladno pozitivno pravnim propisima izdaje se rješenje o povratku temeljem kojeg su dužni napustiti Europski gospodarski prostor. U 2018. godini evidentirano je 21 takvo postupanje policije. - Od prosinca 2017. godine migranti iz migracijskog vala počinju u većem broju iz BiH ulaziti u RH te je za pretpostaviti je da bi na tzv. migrantskoj ruti mogla biti i Sisačko-moslavačka županija - priopćili su nam iz PU sisačko-moslavačke te dodali da pojačano nadziru državnu granicu prema Bosni i Hercegovini.

400 migranata u Velikoj Kladuši

Također, policija provodi kompenzacijske mjere u unutrašnjosti države sukladno Zakoniku o schengenskim granicama i Zakonu o nadzoru državne granice.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Kontinuirano surađujemo s policijom Bosne i Hercegovine u cilju razmjene informacija o stanju sigurnosti na državnoj granici i kretanju nezakonitih migracija te provodimo zajedničke mješovite ophodnje s policijskim službenicima Bosne i Hercegovine u cilju sprječavanja nezakonitih migracija i uspostave povoljnog stanja sigurnosti na državnoj granici - rekli su nam PU sisačko-moslavačkoj. Inače, više od 400 migranata nalazi se na ulicama Velike Kladuše, a njihov broj svaki dan raste, piše klix.ba. Većinom su ondje ekonomski migranti iz Maroka, Alžira, Iraka, Irana, Pakistana i Indije. Odande kreću dvjema rutama, prema Glini za Zagreb te prema Karlovačkoj županiji do Slovenije.

Švercali su migrante za 350-2800 eura

Specijalni policajci prišuljali su se šatoru u kojem je bio državljanin BiH (29). Izvukli su ga i uhitili. Osumnjičen je da je švercao migrante.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

U akciji Penta na području Karlovca prije tjedan dana sudjelovali su policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke i pripadnici Ekipe za posebne zadaće Interventne jedinice policije. Jedan od uhićenih, državljanin BiH (29), je nakon ilegalnog prelaska granice u Hrvatskoj preuzeo migrante te ih po uputama prevozio na područje Zagreba. Policajci su uhitili 11-ero ljudi. Na području PU zagrebačke uhićeno je petero, a njih šestero je uhićeno na području PU karlovačke, dok se za još jednim državljaninom BiH traga.

Osumnjičeni imaju od 23 do 71 godine, a među njima su i dvije žene. Oni su se u najmanje 25 događaja povezali u zločinačko udruženje, pri čemu su organizirali krijumčarenje i prijevoz više od 150 migranata s područja Bihaća i Velike Kladuše u Hrvatsku. Osumnjičeni su od prosinca 2017. godine do travnja 2018., svatko u skladu sa svojom ulogom u zločinačkom udruženju, za od 350 do 2800 eura (ovisno o ulozi) organizirali i pomogli migrantima izbjeći graničnu kontrolu da iz Bosne i Hercegovine uđu u Hrvatsku kod mjesta Vaganac, na području Petrove Gore, Cetingrada ili Maljevca, gdje bi ih vozač kombijem ili autom prevozio prema Zagrebu ili prema Karlovcu i potom u Zagreb, koristeći pritom i vozila kao “prethodnicu”.

Sukladno podjeli uloga dio osumnjičenih pregovarao je s ljudima iz Bosne i Hercegovine i dogovarao ilegalno prebacivanje migranata na područje Hrvatske, gdje bi ih preuzimao vozač. Kad ih je preuzeo, smještao ih je potom u zagrebačke hotele i hostele, a iznos od najmanje 9350 eura osumnjičeni su dijelili. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, Uskok je podnio kaznenu prijavu protiv 12 ljudi zbog osnovane sumnje u počinjenje 27 kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja. Uskok je protiv ove skupine otvorio dvije istrage. Sumnja se da su od prosinca zaradili oko 57.000 eura. Za sve njih zatraženo je i određivanje istražnog zatvora.