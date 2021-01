Zvali su me iz policije, kojoj iz banke treba točno vrijeme podizanja tatina novca na bankomatima, ali nitko od nas od banke sad to ne može zatražiti - tata je na respiratoru, mama, koja njegovu punomoć ima, mora biti u samoizolaciji, a punomoć od njih onda ne mogu dobiti ni ja.

Nastavak je to priče Gorana Mrđe iz Zagreba, koji nam se obratio nakon što je, kako tvrdi, netko s bankovnom karticom njegova oca, koji je u KB-u Dubrava na respiratoru, s dva bankomata podignuo ukupno 10.000 kuna te u obližnjoj prodavaonici još i kupio cipele. Sve je, podsjetimo, počelo 13. siječnja, kad su oca Ljubomira Mrđu vozilom Hitne pomoći prevezli u Dubravu zbog teških simptoma Covid-19. Sin, koji je koronu prebolio, kaže kako je ocu sam obukao jaknu te mu je novčanik s dokumentima i karticom zakopčao u njenom unutarnjem džepu. Tri dana kasnije Goran je zbog majčine sumnje s njenom opunomoćenom karticom otišao provjeriti stanje na očevu računu te su ustanovili da je 14. i 15. siječnja podignuto po 5000 kuna - na bankomatu u Garden Mallu te u Sesvetama, a još su u obližnjoj prodavaonici kupljene cipele za 300 kuna. Goran je sve odmah prijavio policiji, koja je prijavu i potvrdila. Krim istraga je u tijeku, kratko kažu u policiji.

- No da bismo od banke dobili točno vrijeme podizanja novca, a onda i, pretpostavljam, na kameri bankomata vidjeli tko je novac dizao, očito će se morati pričekati da mama izađe iz samoizolacije - kaže Goran.

V.d. ravnatelja KB-a Dubrava, prim. dr. sc. Ivica Lukšić, napominje kako se, prema protokolu, pacijentima primljenima pri svijesti na Odjel pulmologije ne uzimaju i ne popisuju osobne stvari. Kad je to ipak učinjeno nakon preseljenja na intenzivistički odjel, odnosno na respirator, novčanika među stvarima nije bilo. I bolnica je sama sve prijavila policiji te čeka eventualne rezultate istrage. Još nije završena niti istraga slučaja iz KB-a Dubrava od studenog prošle godine, kad je netko uništio sklopku za struju. Policija je došla do spoznaje da je počinitelj netko iz bolnice, no o kome je riječ, još nije poznato.

Bez struje su u tom trenu bile ostale, nasreću, samo neke administrativne prostorije, ne i one u kojima se nalaze pacijenti. Za njihove osobne stvari bolnica ima posebnu prostoriju i sve se odvaja u vreće s imenom i prezimenom pacijenta.