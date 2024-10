Iz brojnih afera HDZ i Andrej Plenković izašli su neokrznuti

U protekla dva mandata unatoč brojnim aferama u koje su bili upleteni HDZ-ovi ministri ta stranka i njezin čelnik Andrej Plenković prošli su neokrznuto. Dojam je da su za njih praktički nagrađeni, jer Plenković je uspio treći puta postati premijer i tako ušao u povijest. Afera sms, plin za cent, Ina, samo su neke od njih, ali mu ni jedna nije naštetila nego je dapače HDZ je iz parlamentarnih izbora izašao kao relativni pobjednik i opet sastavio Vladu. Mnogi su tražili odgovore na pitanja kako mu to polazi za rukom. Stručnjaci su objašnjavali kako su birači HDZ-a lojalni i nisu ni skloni moraliziranju. No pitanje je što je s ostalim biračima, koji nisu dio HDZ-ovog bazena. Oni su ili iselili ili im se toliko ogadila politika da na izbore ni ne izlaze, jer je postalo uvriježeno mišljenje da ništa ne mogu promijeniti. I upravo na to računaju HDZ i Andrej Plenković.

