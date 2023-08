Iz Civilne zaštite najavili da od petka idu SMS-ovi upozorenja: Evo tko sve odlučuje o njima

Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama napokon bi od petka u ponoć trebao biti u punom pogonu.

- Jasno je ustanovljeno tko donosi odluku. Ako je elementarna nepogoda, to je DHMZ; ako je požar, onda je glavni vatrogasni zapovjednik; ako je poplava, onda je to glavni rukovoditelj obranom od poplava. Predviđeni su i slučajevi ako se radi o terorističkim djelovanjima, onda javlja glavni ravnatelj policije. S obzirom na to da se u takvim situacijama treba postupati žurno, objavljena su dva obrasca - za donošenje odluke i podnošenja zahtjeva. Odluka se dostavi operativnom centru i ona se onda prenosi korisnicima preko SMS-a - objašnjava Neven Karas, koordinator za poslove civilne zaštite za N1.

Istaknuo je i da je kod posljednje velike zagrebačke oluje odluku o slanju poruke trebao donijeti DHMZ.

- Odluke moraju donositi najstručniji. Crveni alarm ne znači da se automatski šalje poruka, nego ako DHMZ utvrdi da je opasna ugroza veće vrste, onda se šalju poruke - kaže Karas.

Dodaje i da je nekoliko tipskih poruka već pripremljeno kako bi u slučaju ugroze bile poslane čim brže.

Marjan Vukušić, načelnik Sektora za informacijske i komunikacijske sustave pri MUP-u, upozorio je kako su u testnoj fazi SRUUK-a postojali tehnički problemi.

- Dogodilo se u slučaju testiranja da su osobe u Splitu dobile poruku iz Zagreba. Sustav je od 1. rujna spreman, a ovaj dio dosad je bilo usklađenje operatora, njihove opreme, da se ispuni uredba - rekao je Vukušić.

Đuro Lubura, sudski vještak za telekomunikacije, napomenuo je da nijedan sustav nije savršen, ali i da je ovo jedan od najboljih u Europi.