SRUUK sustav uzbunjivanja niti nije u funkciji: 'Nedostaje još pravna osnova, radi se na tome'

Otprilike ću vam reći kako stvari stoje, započeo je ministar i potpredsjednik Vlade Davor Božinović upitan zašto jučer SRUUK sustav, vrijedan preko 8 milijuna eura, a pompozno najavljivan, nije građanima poslao poruke upozorenja na razornu oluju koja dolazi, a koja je na kraju uzela četiri života.

Sukus priče - sustav još niti nije u funkciji jer mu nedostaje pravno utemeljenje.

- Početkom šestog mjeseca smo imali ono veliko testiranje i govorilo se da je to test. Sustav kako je koncipiran je učinkovit, no pojavile su se poteškoće, a to je da nisu svi dobili poruku, a neki su ih dobili više i to je stvar onih koji ih šalju. Rekli smo da nakon toga slijedi analiza, prije svega, unutar sustava, operativnih snaga Civilne zaštite, ali i s tri glavna teleoperatera. S druge strane, u trenutku kad su vlasnici operativnih sustava, a to su Google i Apple, potvrdili da će biti u stanju staviti, ne opciju, već obvezu u samoj konfiguraciji novih telefona, a moramo riješiti pitanje starijih, da svi zapravo imaju opciju na telefonu koja će zaprimati tzv. self broadcast poruke, koje uključuju i Viber i WhatsApp jer tako puno više teksta može doći u puno više poruka na puno više mobilnih uređaja, onda se krenulo u normiranje cijelog tog posla - pojasnio je dodavši kako to znači izradu pravilnika.

- Oni su to otprilike potvrdili 12-og i odmah je išlo na mišljenje svim nadležnim tijelima. Po pravilniku bi se jasno preciziralo tko daje takvo upozorenje. Sustav 112 je s ovom mogućnošću SRUUK-a netko tko prenosi anonimizirane poruke i taj proces usuglašavanja je krenuo odmah tad. Koliko je meni poznato, jučer ili danas je došlo zadnje mišljenje i to od Ministarstva obrane i onda će se jasno precizirati tko daje rano upozorenje - Hrvatske vode kad su u pitanju poplave, DHMZ kad imamo situaciju kao jučer, policija kad ima neke svoje akcije, HVZ kad je u pitanju mogućnost širenja požara... - kazao je Božinović naglasivši kako, dakle, još uvijek ne postoji pravna osnova na temelju koje bi sustav funkcionirao.

- Ovaj sustav je vrlo osjetljiv i zato sve mora biti propisano. Ovo sve što vi s pravom propitkujete sutra će biti zapisano u digitalnom obliku da je HVZ ili da su Hrvatske vode toga dana u toliko sati tražile da se obavijesti stanovništvo da nailazi poplava, uključujući sve upute kojih se građani trebaju pridržavati - rekao je.

Dakle, upitali su novinari, da je pravna osnova implementirana u sustav jučer bi građani dobili poruku upozorenja, a Božinović odgovara potvrdno. Znači sustav nije spreman još uvijek?

- Kažem vam, još nije normiran. Kad govorimo o self broadcast porukama, imali smo situaciju da smo po županijama slali testne SMS poruke koje su stizale unutar sat ili više vremena. Znači, jučer da smo i bili pravno u situaciji, vidjeli ste i ono što su i DHMZ-a rekli da oni sat vremena prije ili jesu ili nisu još tada bili svjesni količine štete koju ovu orkanska oluja može izazvati. Mi smo jedna od država koja među prvima ima ovakav sustav - rekao je, a na opasku novinara da nemamo od njega koristi, potpredsjednik Vlade poručuje da će uskoro biti.

- Dobili smo mišljenja, sad slijedi javno savjetovanje sedam ili 15 dana i kad to završi treba vidjeti hoće li biti nekih sugestija kojih se mi možda u ovom trenutku nismo ni sjetili. U svakom slučaju, ja mislim da je to nešto što je za budućnost. Da nismo uopće u ovoj fazi koja je pred implementacijom, onda bismo ostali na nekim postavkama koje smo imali ranije, a s ovim ćemo sigurno stvar unaprijediti, a ona će se i dalje unaprjeđivati - poručio je.

Ponovno se vratio na testne poruke koje su dolazile s odmakom od sat i pol od predviđenog pa i kasnije tijekom dana.

- Da je i sad bilo tako, onda bi vjerojatno bili kritizirani, s pravom, da su ljudi dobili poruke nakon što je već nastala određena šteta. Zato je ovaj sustav, ponavljam, self broadcasta izuzetno bitan i važno je da ga implementiramo čim prije. Nije baš tako jednostavno. A ovo što je bilo s crvenim i narančastim alarmom, pretpostavljam da je Trut htio ukazati na tu činjenicu da kad je DHMZ stavio crveni alarm, da smo i imali ovaj sustav pitanje je da li bismo imali vremena, pogotovo za Zagreb - rekao je.