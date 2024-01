Iz Fortenove tvrde da nisu ni mogli jeftino otkupiti vrijedna zemljišta i Konzume u Zagrebu

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Most je teško optužio čelnika Fortenove Fabrisa Peruška da nije iskoristio priliku doći do vrijednih nekretnina, pa je sve kupio Pavao Vujnovac, iz tvrtke tvrde: Da smo to učinili, preuzeli bi i dug od čak 65 milijuna eura

Kopiranje linka Nizom veoma kompliciranih transakcija, tvrtke poduzetnika Pavla Vujnovca su došlo u vlasništvo atraktivnih nekretnina na Črnomercu i Trešnjevci koje su nekada bile u tajnom vlasništvu bivšeg Agrokora. Zastupnici Mosta Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot jučer su optužili bivšeg izvanrednog povjerenika, a danas čelnika Fortenove da nije iskoristio opcije otkupa i tako nanio štetu od 66 milijuna eura zbog čega će podnijeti kaznene prijave. RAT ZBOG ZEMLJIŠTA Ovo je atraktivno zemljište zbog kojeg grmi Grmoja. Diže prijavu a u Fortenovi kažu: Sve je čisto Radi se o tri vrijedne lokacije, Konzumu Črnomerec, i s njim povezanim prostorom bivše ciglane, što sve zajedno čini preko 100.000 kvadrata zemljišta i vrijedni prodajni objekt. Osim toga, u tom paketu je Vujnovac prije dvije godine kupio i Konzum Trešnjevka. Ključ je bio otkup dugova od Zagrebačke banke za nešto više od 15 milijuna eura kojim su bile opterećene tvrtke Ciglane nekretnine i Stella nekretnine koje su u svom vlasništvu imala dva Konzuma i zemljište bivše ciglane. Vujnovčev PPD je za taj novac dobio preko 43 milijuna eura potraživanja. Sada Fortenova, odnosno Konzum, plaćaju zakup Vujnovčevim tvrtkama, a radi se o oko 2,5 milijuna eura godišnje, dok je navodno, raniji zakup bio od šest do deset puta skuplji. Mostovci tvrde da je šteta počinjena jer je Fortenova mogla otkupiti te tvrtke za 200.000 eura, ali to nije učinila. Također i da nisu iskoristili priliku da sami otkupe potraživanja od Zagrebačke banke. Iz Fortenove su, nakon što su jučer ustvrdili da Grmoja i Troskot ponavljaju neistinite teze koje su već pale na sudu, poslali i dodatno obrazloženje i kronologiju koju donosimo. ODGOVOR MOSTOVCIMA Fortenova o optužbama Grmoje: 'To su neistine koje širi Alketbi i koje su već ranije pale na sudu!' Kronološki, činjenice vezane uz proces prodaje Ciglane i Stella nekretnina su sljedeće:

· u proljeće 2017., na samom početku postupka izvanredne uprave, Ciglane nekretnine / Stella nekretnine su Konzumu otkazali ugovor o zakupu zbog neplaćanja najma.

· Istovremeno su podnijeli prijavu potraživanja u postupku izvanredne uprave i to je potraživanje, kao i potraživanja drugih većih zakupodavaca, osporeno.

· Konzum je i nakon toga ostao u predmetnim prostorima bez pravne osnove, pri čemu nije plaćao najamninu.

· Kako društva Ciglana nekretnine / Stella nekretnine nisu mogle servisirati dug po kreditu prema Zagrebačkoj banci, Zaba je klasificirala kredit kao NPL(nenaplativi kredit, op.a.) i u ljeto 2020. kreće u formalnu prodaju potraživanja. S obzirom da Zaba smatra Fortenova grupu dužnikom tvrtkama od kojih ima nenaplativo potraživanje, Fortenova grupa nije bila prihvatljiva kao kupac potraživanja s diskontom.

· Što se tiče tzv. call opcije(mogućnost preuzimanja tvrtki Ciglane nekretnine i Stella nekretnine za 200.000 eura, op.a.), odnosno navodne mogućnosti kupnje nekretnina po nekom vrlo povoljnom iznosu, ista de facto više nije postojala jer je prethodni korak postalo plaćanje cijelog dospjelog duga banci kao i drugih dugova tvrtke, odnosno 65 milijuna eura, u trenutku kada je situacija Fortenova grupe sa zaduženošću bila takva da nije mogla preuzeti novi dug u navedenom iznosu. Dodatno, iznos koji bi Fortenova grupa morala platiti bio je veći od vrijednosti nekretnine.

· Zaba na kraju prodaje potraživanje trećoj osobi, s kojom Fortenova grupa /Konzum pokreće pregovore oko novog ugovora o zakupu. Ishod tih pregovora je da bez preuzimanja ikakvog dodatnog duga dogovara tržišne uvjete koji su prihvatljivi Konzumu, pri čemu ostvaruje svoj primarni interes – osigurava Konzumu pod tržišnim uvjetima dugoročni najam ovih za poslovanje izuzetno važnih lokacija.