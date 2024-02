Iz Grada Zagreba se oglasili oko dočeka vaterpolista: 'Došlo je do nesporazuma u komunikaciji'

Hrvatski vaterpolisti osvojili su proteklog tjedna zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu, a Grad Zagreb suočio se s kritikama jer nije bilo službenog dočeka zlatnih sportaša - u zračnoj luci dočekalo ih je tek stotinjak navijača.

Kako smo ranije objavili, iz Grada su nam prvo rekli kako nisu ni zaprimili upit o organizaciji dočeka, suprotno onome što je objavljeno. Potom su nam dodatno odgovorili da podržavaju hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju, što dokazuju i dodjelom medalja, suorganiziranjem nedavnog Europskog prvenstva u Zagrebu, a u čast zlata su posebno su osvijetlili i fontane.

Sada su poslali i priopćenje u kojem navode kako dočeka nije bilo jer je došlo do nesporazuma s resornim ministarstvom.

- Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević primio je danas u palači Dverce članove hrvatske vaterpolo reprezentacije koja je u subotu osvojila Svjetsko prvenstvo u Dohi. Čestitao je igračima, izborniku i stručnom stožeru na povijesnom uspjehu te im dodijelio Medalju Grada Zagreba za osvajanje zlatne medalje na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu 2024. u Kataru kao i za izniman doprinos hrvatskome sportu.

Također, Grad Zagreb je u čast vaterpolistima jučer imao projekciju hrvatske zastave na zagrebačkim fontanama. Grad podupire vaterpoliste kao i sve druge hrvatske sportaše i sport općenito. Podsjećamo i da je Grad Zagreb suorganizirao Europsko vaterpolsko prvenstvo koje se prošli mjesec održalo u Dubrovniku i Zagrebu, te je u proračunu za ovu godinu višestruko povećao izdvajanja za sport.

Što se tiče javnog dočeka reprezentacije, došlo je do nesporazuma u komunikaciji. Grad je do sada dočeke organizirao u suradnji s resornim ministarstvom uvažavajući želje igrača. Ovaj put se to nije dogodilo, no vjerujemo bez loše namjere s bilo koje strane. Nadamo se da ćemo imati razloga nakon Olimpijskih igara ovoga ljeta organizirati doček za naše vaterpoliste - priopćili su iz Grada Zagreba.