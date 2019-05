Iz jezera izvukli još jedno tijelo u koferu: 'Radi se o djetetu...'

Časnik Nicos Metaxas (35) s Cipra priznao je ubojstvo pet žena i dvije djevojčice. Lokalci ga nazivaju 'prvim serijskim ubojicom na otoku'. U nedjelju je ciparska policija izvijestila da je pronašla kofer s ljudskim ostacima, a izgleda da se radi o djetetu, piše Mirror.

- Mrtvozornik će pregledati ostatke pronađene u nedjelju i pokušati identificirati žrtvu - izjavio je glasnogovornik policije Andreas Angelides.

Metaxa je priznao da je tri tijela, žene s Filipina te majke i kćeri iz Rumunjske bacio u umjetno jezero.

Dosad su pronađena četiri tijela, a prije tjedan dana je u jednom kovčegu u jezeru blizu napuštenog rudnika zapadno od Nikozije otkriveno tijelo žene u raspadajućem stanju.Ronioci pretražuju dno jezera kako bi pronašli i treći kovčeg.

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Policija je do osumnjičenika došla prateći online poruke nestale Marry Tiburcio. One su ih dovele do časnika Metaxasa. Policiji se predbacuje da je traljavo istraživala nestanke otkada su prijavljeni.

Foto: Facebook

U međuvremenu, oko tisuću ljudi okupilo se kako bi odalo počast ubijenim ženama. Zemlja je u šoku jer je, koliko je poznato, riječ o prvome slučaju serijskih ubojstava na otoku Cipru.

Napadi su počeli prije tri godine, motiv još uvijek nije poznat, a mediji pišu da osumnjičeni nije izrazio nikakvo žaljenje. Glavna oporbena stranka AKEL traži ostavku ministra pravosuđa i šefa policije zbog lošeg vođenja slučaja.