Iz karlovačke bolnice apeliraju: 'Ne dolazite zbog dva kašlja'

Imamo 58 djelatnika koji su u samoizolaciji, od toga 13 nezdravstvenih. To je ogroman broj ljudi. Ovo što nam se događa s COVID-om, to je trenutačno kao da ste dobili tri nova odjela, rekla je zamjenica ravnatelja

<p>Djelatnicima karlovačke Opće bolnice rad postaje sve teži zbog velikog broja zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika koji su zaraženi korona virusom ili su zbog kontakta s oboljelima morali u samoizolaciju. </p><p>- Ne treba se javljati prvih 48 do 72 sata temeljne bolesti jer na taj način opterećujemo zdravstveni sustav s nepotrebnim pregledima i obradom, gubitkom vremena možda za bolesnike koji su važni i koji će propustiti nešto važno samo radi preopterećenosti sustava - rekla je voditeljica Odjela za zarazne bolesti dr. Vesna Tutek.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove stroge mjere u Europi</strong></p><h2>Djelatnici na dnevnoj bazi odlaze u samoizolaciju</h2><p>- Nama na dnevnoj bazi naši djelatnici odlaze u samoizolaciju. Taj broj je svakog dana sve veći. Danas je zadnji podatak da imamo 58 djelatnika, od toga 13 nezdravstvenih koji su u samoizolaciji. To je ogroman broj ljudi. Ovo što nam se događa s COVID-om, to je trenutačno kao da ste dobili tri nova odjela, a nove ljude ne možete povući jer vidite koje gubitke imamo na dnevnoj bazi - dodala je zamjenica ravnatelja dr. Mirjana Lončarić Katušin.</p><p>Na Covid odjelu nalazi se puno ljudi o kojima treba voditi brigu. </p><p>-Aktualno u našoj bolnici četiri su bolesnika na respiratoru. Drugi bolesnici, 40 njih, je smješteno na COVID odjelu od kojih je dvadesetak koji su na terapiji kisikom. Drugi nisu na kisiku, ali su srednje teškog općeg stanja. Razlog tome je što su to uglavnom štićenici dva doma, Viktorovski i Sv. Antun. To su stariji ljudi, visoke životne dobi do 95, 96 godina, sa brojnim komorbiditetima i njihove prognoze su prilično loše - naglašava dr. Tutek.</p><h2>'Prijavljuju se nakon što dvaput zakašlju'</h2><p>U bolnicu se prijavljuje velik broj ljudi gotovo odmah nakon pojave temperature. </p><p>- Svakodnevno smo izloženi takozvanoj trijaži gdje dolaze bolesnici koji imaju temperaturu tek dva sata ili imaju temperaturu šest sati, dvaput zakašlju i već su u hitnom traktu. Čim takav pacijent dođe u hitni trakt njega se treba trijažirati, pregledati, obraditi, a potpuno nepotrebno - dodaje dr. Tutek.</p><p>Uz sve to, karlovačka bolnica redovno prima i ostale pacijente, no zbog novonastale situacije s nedostatkom zdravstvenih djelatnika doći će do nekih promjena.</p><p>- U ovom sustavu ne smije patiti bolesnik koji je COVID negativan, a ima potrebu za hitnim liječenjem ili nastavkom terapije. Ali, isto tako ne smije patiti ni bolesnik na COVID odjelu koji mora dobiti drugačiju uslugu. Sa brojem ljudi, sestrama i liječnicima ne stojimo dobro. Pokušavamo učiniti racionalizaciju sustava. Za sada je normalno otvorena polikliničko – konzilijarna zaštita, uredno se provode dijagnostičke pretrage i pregledi - pojasnila je dr. Lončarić Katuši i dodala:</p><p>Sustav se susteže i povlači koliko može. To znači da onaj tko je trebao operirati vene, a trebao ih je operirati zadnju godinu ili dvije, vene neće ugroziti čovjeka. Ali, ako netko treba ići na premoštenje arterije onda on mora doći u bolnicu. Sad smo već pomalo krenuli u selekciju onih koji su ugroženi i onih koje se može ostaviti.</p><p>- Molimo pacijente da jako ozbiljno ispune trijažne listiće jer jedan prodor u ustanovu je dovoljan da nas “pokupi” 50, apeliraju još jednom liječnici iz karlovačke bolnice - zaključila je doktorica. </p>