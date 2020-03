Plan za Vinogradsku: 'Svi koji nismo kritično ići ćemo doma'

KBC Sestre milosrdnice u zagrebačkoj Vinogradskoj ulici razvio je sustav posebnih i detaljnih upute za postupanje vezano uz pandemiju korona virusa. Između ostalog, pripremaju se za reduciranje hladnog pogona i otpuštanje pacijenata koji nisu kritični i akutno bolesni.

O ovome je sinoć na Facebooku pisao Tomislav Galović, novinar i pacijent bolnice u Vinogradskoj.

"Vijesti iz bolnice. Iz Vinogradskoj nas obavijestili kako se sutra svi pacijenti koji nisu kritično otpuštaju kući. Da bi se oslobodila mjesta za sve koji će možda dobiti corona virus. Ne znam što bih na to rekao. Osobno se odlasku kući veselim. Mislim kako sam trebao biti otpušten još jučer. Ali, opće poznato je kako se u hrvatskim bolnicama odluke vikendima ne donose. Funkcioniraju samo sestre i Hitna. Sve ostalo čeka ponedjeljak. No, ovdje kod mene na odjelu neurologije ima ljudi koje je moždani puno žešće onesposobio nego mene. Neki žive sami. I opravdanom su strahu što će biti s njima i kako će preživjeti doma bez potrebne liječničke njege i nadzora. Da ih se pusti kući nije zdravstvena i liječnička odluka nego administrativna i politička. Bolest im nije u trendu. Nisu zarazni. No, ako umru, na čiju će dušu njihova smrt ići? Što da rade ovih dana oni koji se razbole od nečeg što nije korona virus, a za njih može biti kobnije, bolnije i smrtonosnije? Ili postavljam previše pitanja premijeru koji se na dan kada je odlučio sve pacijente hrvatskih bolnica pustiti kući zafrkava s izborima u političkoj stranci? Toliko o njegovim prioritetima...", napisao je na Facebooku.

Upute za postupanje

Iz Operativnog tima Kriznog stožera Ministarstva zdravstva jučer su, kako neslužbeno doznajemo, u KBC Sestre milosrdnice stigle upute o postupanju kojih se treba strogo pridržavati. U njima se navodi kako je potrebno otpustiti sve pacijente kojima je liječenje pri kraju i koji nisu životno ugroženi. Ostale pacijente zadržavati na odjelu i ne dozvoliti da bespotrebno ulaze na odjele. I dalje je potrebno strogo se pridržavati zaključavanja vrata na odjelima i drugim prostorima prema organizaciji rada. Potrebno je poštivati upute komunikacije sa prostorima OHBP-a (hitnog prijema). Radiologija iz CT/MR zgrade treba otvoriti ulaz s bočne strane zgrade za komunikaciju s OHBP-om samo za medicinske djelatnike i pacijente koji se voze na dijagnostiku. Zaključava se glavni vanjski ulaz gledano od zgrade kirurgije, a bočni ulaz i vanjski ulaz iz OHBP će biti otvoren. Za sve druge ustrojbene jedinice ulaz u zgradu CT/MR će biti s prednje strane ispred OHBP-a. Za najavu dolaska potrebno je nazvati dežurnog ing. radiologije da otvori vrata.

Upućeni su na današnju sjednicu Stručnog vijeća i daljnje upute epidemiologice zadužene za Vinogradsku te na ministrove upute za pacijente da ne dolaze bespotrebno u bolnice.

Osim toga, na redovitoj sjednici održanoj 13. ožujka doneseni su prijedlozi kojih se treba bezuvjetno pridržavati na svim lokacijama KBC-a Sestre milosrdnice. O ovim uputama morali su se informirati svi zaposlenici:

Potrebno je reducirati hladni program i rad specijalističko-konzilijarne djelatnosti i obavijestiti odgođene pacijente.

Neophodno je organizirati rad zdravstvenih djelatnika na način da se osigura, odnosno poveća njihova dostupnost (privremeno obustaviti godišnje odmore, službe izostanke i slično)

U svakoj ustrojbenoj jedinici potrebno je da se predstojnici reduciraju ulaze u zgradu, odnosno da se broj ulaza svede na minimum.

Za zbrinjavanje eventualno zaraženih pacijenata korona virusom predviđena je izolacija u "zelenoj zgradi" na lokaciji Vinogradska 29.

Tehnička služba i Služba nabave te ljekarna imaju zadatak da što prije organiziraju nabavu potrebnih materijala i preuređenje prostora za izolaciju.

Sadašnji pacijenti iz "zelene zgrade" se dogovorno trebaju evakuirati na ostale odjele.

Od ponedjeljka 16.2. u bolnici se neće odvijati kliničke vježbe ni nastava za studente. Potrebno je odgooditi sve pacijente koji sudjeluju u kliničkim ispitivanjima. Potrebno je otkazati sve sastanke sa predstavnicima farmaceutskih tvrtki i slično.

Pacijentima dati upute da ne napuštaju odjele osim u pratnji na dijagnostičke pretrage. Pacijenti koji dolaze pod sumnjom na korona virus zbrinjavati će se u izolaciji OHBP-a KBC Sestre milosrdnice do transporta u Kliniku za infektivne bolesti. Pojačati i educirati zaštitarsku i vatrogasnu službu na svim lokacijama.

Tema: Hrvatska