Iz limuzine u cirkular: Juričan u Kozari bok došao lagati ljude

Mnogim Hrvatima ovi predsjednički izbori jesu upravo izrugivanje, a njemu to ide najbolje. Predsjednički kandidat Dario Juričan nakon jučerašnjeg sučeljavanja na HRT-u danas je stigao u Kozari bok u luksuznom Mercedesu. Put mu je presjekao cirkular za sječu drva kojim se kasnije i provozao.

- Da smo u scenarij stavili ovo, ne bi uspjelo - poručio je Juričan, aludirajući na cirkular.

Okupljenim novinarima je objasnio zašto je danas kampanju odlučio nastaviti baš u tom zagrebačkom kvartu.

- Pa Kozari Bok je centar svijeta, to je vjerojatno najsiromašniji kvart u Zagrebu. Ja sam došao vidjeti što su kriminalci prije mene napravili - ima li asfalt, beton. Doći ću ovdje, ponuditi im duplo i onda to neću napraviti. Prvo ću im dati asfalt, to je maksimum koji ću im dati. Onda ću im lagati da ću dati plin. Onda ću im za četiri godine opet nešto obećati - poručio je Juričan.

Komentirao je i jučerašnje sučeljavanje na HRT-u.

- Vi mislite da je sučeljavanje bilo glamurozno. To je bio cirkus, bilo je užasno naporno. Bilo je iscrpljujuće, kako za kandidate, tako vjerujem i za gledatelje - dodao je.

