Iz našeg auta smo slikali fotku za povijest: Rekao sam ženi 'Pripremi fotić, sad će Yugo!'

Kada je Enio u nedjelju kasnio na instrukcije, gužvu na cesti je stvorila Tesla. Nakon nekoliko minuta spore vožnje, Enio je u svojem Yugiću stisnuo gas i preletio vozača Tesle

<p>Vozili smo se par minuta vrlo sporo, mislili smo da je zbog Yugića, ali onda smo vidjeli Teslu. Žena je pripremila fotić i samo smo čekali da ga Yugić zaobiđe, ispričao nam je čitatelj koji je ulovio fotografiju pretjecanja.</p><h2>Pogledajte video: Ja sam s Yugićem prešišao Teslu</h2><p>Fotografija Tesle koja je ostala u dimu Yugovih ispušnih plinova obišla je društvene mreže u Hrvatskoj i šire.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/yugom-oderao-teslu-negdje-kod-pakostana-sam-ubacio-u-nizu-napravio-razmak-i-fijuuu-721845" target="_blank"><strong>Otkrili smo i tko je vlasnik Yuga</strong></a>, a sad imamo priču s čovjekom koji je sve gledao iz prvog reda - autorom fotke.</p><h2>'Yugo je stisnuo gas i krenuo. Dobro smo se nasmijali'</h2><p>U nedjelju oko 14 sati na dionici ceste prema Vodicama se stvorila gužva, no tu gužvu nije izazvao Yugo 55 već novi i moderniji auto, Tesla. Ograničenje na tom dijelu ceste je bilo oko 90 kilometara na sat, no vozač Tesle je vozio 50 kilometara na sat.</p><p>- Čekali smo da dođemo na ravni dio gdje je čisto. Trajal je ta priprema nekih pet, šest minuta. Rekao sam ženi da pripremi fotić i rekli smo 'to je to, sad će'. Stisnuo je gas i samo krenuo, baš smo se iznenadili i dobro nasmijali - kaže čovjek u autu iza Yuga.</p><p>Nakon Yugića, odmah je krenuo i on, a iza njega se nalazio još jedan auto koji je pretjecao u istom trenu pa nažalost nitko nije vidio reakciju iz Tesle. </p><p>To je bilo kod Pakoštana, a vozač Yuga je <strong>Enio Nikpalj.</strong></p><h2>'Skoro su mi klipovi poispadali, ha, ha, ha'</h2><p>- Pa fora je što me prijatelji zovu i šalju mi sliku pretjecanja Tesle. Čim sam se vratio doma, pohvalio sam se ocu da sam pretekao Teslu, a on me pitao jesam li to slikao. Pa kako ću slikati, Yugo traži svoje, moraš biti koncentriran na taj čin koji se rijetko zbiva, nema šanse još i opaliti fotku. Ali netko nas ipak jest slikao haha - smije se<strong> Enio</strong> koji je Yugića kupio prije nekoliko mjeseci.</p><p>Ne bi ga dao za sve blago ovog svijeta, osim, ukoliko netko ponudi zbilja ozbiljan iznos.</p><p>- Što se tiče pretjecanja... Vidio sam priliku, napravio razmak da mogu uhvatiti zalet, ubacio u nižu i fijuuuu. Ode moj Yugo. Kad sjednem u njega "izgubi" 15 konja. Prometne kamere me ne brinu jer ne mogu dostići ograničenje. Nema servo, nema ABS sustav, piše da ide 140 kilometara na sat, ali ne ide. Ali ovaj iz Tesle je baš sporo vozio - dodao je Enio.</p><p>- Volim svojeg Yugića i prvo mi je auto, položio sam vozački prije godinu i pol. Kad naučim voziti njega, razmišljao sam, znat ću i sve ostale automobile bez problema. Sviđaju mi se stare karampane i ne bih volio imati Teslu, a automobil iz snova mi je Nissan Skyline R34, koji je još rjeđi od Yuga, ali i puno, puno skuplji - kaže.</p><p> </p>