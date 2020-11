Iz Osječko baranjske županije tražili da sve srednje škole idu online. Fuchs poslao odbijenicu

Iz županije su zatražili i da se viši razredi prebace na dva tjedna online nastave, pa dva tjedna nastave u školi. Ministar i dalje ustraje da svaka škola zasebno treba odlučiti kakvu će nastavu imati

<p>Osječko-baranjska županija zatražila je od ministra obrazovanja Radova Fuchsa da odobri online nastavu za srednje škole. Također, tražili su dozvolu da se u svim osnovnim školama kombiniraju modeli A i B i to na način da Viši razredi imaju nastavu dva tjedna online, pa dva tjedna u školi, a da bi se jedino praktična nastava i dalje održavala u školskim prostorijama.</p><p>Za niže razrede traže da i dalje bude po modelu A, odnosno da učenici i dalje dolaze u svoje učionice. Zamolbu su poslali u svjetlu novih epidemioloških mjera koje je donio županijski stožer kako bi se zaustavio loš trend porasta broja oboljelih.</p><p>No do s adrese ministarstva obrazovanja stigla je glatka odbijenica, da se ne može za sve škole u županiji jednoznačno proglasiti prelazak na online nastavu za srednje škole te kombinirani model za osnovne. U svom odgovoru naveli su da se za svaku školu mora pojedinačno donijeti odluka po kojem će se modelu odvijati nastava. </p><p><strong>Evo odgovora:</strong></p><p>- Zaprimili smo vaš zahtjev za izvođenjem programa po modelu C za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole te za učenike srednjih škola, izuzev praktične nastave koja bi se održava u školskim ustanovama. U skladu s "Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u školskoj godini... propisano je da se o primjeni pojedinog modela odlučuje škola u suradnji s osnivačima i nadležnim lokalnim stožerom... propisano je da "u slučaju pogoršanja ili poboljšanja epidemiološke situacije na lokalnoj razini, o zatvaranju/otvaranju odgojno-obrazovne skupine, ili razrednog odjela u pojedinoj školi, ili pak određene škole u županiji, odluku donosi ravnatelj ustanove u suradnji s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom, o čemu ravnatelj istoga dana izvješćuje ministarstvo". Sukladno navedenom, slobodni ste postupiti u skladu s navedenim uputama te donijeti odgovarajuće odluke o prelasku na B ili C model rada pojedinih škola na jednaki način.</p><p>Prevedeno, ravnatelji sami moraju odlučiti po kojem će modelu organizirati nastavu u suradnji s lokalnim stožerom i da o tome samo moraju obavijestiti ministarstvo. Naime, ministarstvo se očito i dalje vodi logikom da se ne trebaju sve škole prebacivati na online nastavu ili kombinirani model jer proboj korone nije jednak u većim sredinama i u manjim, izoliranijim sredinama gdje možda online nastava nije potrebna. </p>