Nema uvođenja online nastave za cijelu Hrvatsku, škole će se i dalje zatvarati pojedinačno

Premijer je zadovoljan s time kako škole sad funkcioniraju. Još nema ni plana o pomicanju zimskih praznika, uvjeravaju nas u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Brojke su dobre, kažu

<p><strong>Ni od idućeg tjedna neće biti promjena</strong> u radu škola s obzirom na epidemiološku situaciju, potvrdili su nam jutros u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. To znači da unatoč zahtjevima Hrvatske liječničke komore, ili pojedinih županija, neće biti uvođenja online nastave ili ozbiljnijeg mješovitog modela za sve učenike. Nacionalni stožer teoretski može u bilo kojem trenutku donijeti odluku, no zasad ne razmišljaju u tome smjeru ni oni ni premijer Plenković, uvjeravaju nas u Ministarstvu.</p><p>To je ponovio i <strong>ministar Radovan Fuchs</strong> za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ministar-znanosti-radovan-fuchs-o-mogucem-uvodjenju-novih-mjera-u-obrazovni-sustav---628721.html">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>- Zasad se ne razmišlja o online nastavi. Ako se u skladu s pooštravanjem općih mjera ide prema zatvaranjima većih mjesta, u tom slučaju možemo razmotriti da se u tim područjima primjene neke od mjera koje bi vodile ka tome - istaknuo je, rekavši kako postoji mogućnost da se pomaknu zimski praznici. No ni to još <strong>nije mjera koja se konkretno priprema</strong>. Za što dulji redovni rad u školama zalaže se i zamjenica ravnatelja HZJZ, te predstojnica Zavoda za školsku medicinu Ivana Pavić-Šimetin.</p><p>Trenutni sustav u kojem se odluka donosi za svaku pojedinu školu u dogovoru s lokalnim stožerima funkcioniraju sasvim dobro. Čak je i zatvaranje škola na razini županija problematično, ističe ministrov savjetnik<strong> Božo Pavičin</strong>. U takvome slučaju, primjerice u Splitsko-dalmatinskoj županiji, morale bi se, uz splitske, zatvoriti i škole na Hvaru, gdje nema nikakve zaraze.</p><p>No ono što je najvažnije, ističe Pavičin, <strong>nema nijednog broja ili znanstvenog istraživanja</strong> koje bi ukazivalo da su škole žarišta, te da mladi kao asimptomatski nositelji u većoj mjeri prenose bolest u školi, a potom u obitelji - što jest problem jer su stariji ukućani ugroženi. Kako ističe, broj zaraženih učenika i nastavnika je i dalje <strong>ispod jedan posto</strong> u cijeloj populaciji. Kako kažu, iz škola nemaju žalbi na odvijanje nastave na ovaj način. Tamo gdje su im se požalili da je bilo prijenosa sa učenika na ukućane, uputili su na zatvaranje škole.</p><p>- Svaka škola i dalje u bilo kojem trenutku može zatražiti prelazak u <strong>model B ili C</strong>, odnosno u online nastavu. I to i dalje smatramo najprihvatljivijim modelom - ističe, te se poziva i na istraživanja koja ukazuju na loše posljedice zatvaranja i dugotrajne online nastave na učenike. Osim toga, zatvaranje škola bez karantene za te učenike neće značajnije utjecati na tijek epidemije.</p><p>Ipak, ministarstvo je spremno i za opću online nastavu, tvrde.</p><p>- Mi cijelo vrijeme radimo i <strong>proizvodimo nastavne materijale</strong>. Oni su uvijek jedno dva tjedna ispred onoga što se predaje u školama da bi, u slučaju online nastave, imali sve gradivo pripremljeno unaprijed - kazao je za Novu TV. Osim toga, što dulje održavanje redovne nastave jako je važno za maturante.</p><p>Što se tiče <strong>javnog prijevoza</strong>, posebno u većim gradovima, ministrov savjetnik apelira prvenstveno na stariju populaciju da posebice u vrijeme prometnih špica izbjegavaju vožnje. Time će se zaštititi, a i izbjeći eventualna zaraza od mladih. Naravno, mladi, učenici se posebno moraju pridržavati svih epidemioloških mjera, kako bi i sami izbjegli zatvaranje.</p><p>Sve ovo je potvrdio i predsjednik Nacionalnog stožera ministar <strong>Davor Božinović</strong>, na današnjoj konferenciji za medije:</p><p>- O mjerama za škole ne odlučuje Stožer, već posebno povjerenstvo pri ministarstvu, u kojem je i zamjenica ravnatelja HZJZ Ivana Pavić-Šimetin. Stožer nikad nije donosio takve odluke, već se s obzirom na situaciju i na prijedloge tog povjerenstva o tome odlučuje Vlada. U ovoj fazi se donose odluke na prijedlog županijske razine, ovisno o pojavi žarišta.</p>