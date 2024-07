Iz srca Benkovca: Ni janjetina ne klizi niz grlo kad je ovako vruće!

Cijela Dalmacija je u crvenom, vrućine su doista paklene. Lako je biti uz more, ali Benkovac to nema, no zato ima sajam koji je institucija desetljećima. Svaki deseti Bukovica oživi, ali vremenski uvjeri su rezultirali slabom posjetom.

