Iz Tele2 stiže novčana pomoć Hrvatskom Crvenom križu

Pandemija koronavirusa zadnjih je tjedana promijenila živote svih nas, no ipak najviše starijih i nemoćnih osoba kojima pomoć i zaštita sada treba više no ikada. Zato su se aktivirali hrabri volonteri Hrvatskog Crvenog križa kako bi i u ovo izvanredno vrijeme pomogli onim najugroženijima u našem društvu, svakodnevno im dostavili potrebnu hranu i lijekove, pružili psihološku pomoć kao i pomogli u svladavanju posljedica razornog potresa u Zagrebu. No, pomoć je potrebna i volonterima HCK-a i to zaštitna oprema kako bi nabavili sve potrebne potrepštine i podijelili ih na terenu. Tele2 je zato nesebično uskočio u pomoć velikodušnom donacijom.

Naime, svi korisnici Tele2 do 15. travnja prilikom kupovine bonova online putem Tele2 webshopa ili korisničkog portala Moj Tele2 mogu odabrati opciju „Donacija Hrvatskom Crvenom križu“, umjesto dodatnih kuna ili megabajta na svom računu, te tako sudjelovati u donaciji. Tako ako, primjerice, korisnik kupi online bon od 110 kuna, odabirom te opcije na korisnički račun nadoplatit će se 110 kuna, a Tele2 će Hrvatskom Crvenom križu donirati ukupno 50 kuna – od kojih je 25 kuna u korisnikovo ime, a 25 kuna u ime Tele2.

Iz Tele2 pozivaju svoje korisnike da se priključe akciji prikupljanja donacija i tim povodom poručuju: „Naša društvena odgovornost obvezuje nas da napravimo korak više i pružimo pomoć onima koji u ovim izvanrednim vremenima nesebično, otvorenog srca pomažu najpotrebitijim građanima među nama. Neizmjerno smo zahvalni velikodušnim i hrabrim volonterima Hrvatskog Crvenog križa te se unaprijed veselimo i zahvaljujemo odazivu Tele2 korisnika na sudjelovanju u donaciji''.

Tema: Promo sadržaj