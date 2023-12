Iz Vlade bi mogli otići i Filipović i Lovrinčević? 'Nisam nikada uzeo novac, imam ga dovoljno'

Prema nekim sugovornicima iz HDZ-a, s funkcije bi mogao otići ne samo Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra Davora Filipovića, nego i sam ministar. 24sata su prenijeli tu informaciju izvori bliski Vladi, a zasad nema niti službene potvrde niti opovrgavanja te informacije.

Uži kabinet Vlade bi se trebao održati u 15 sati. Trebao je biti u 11 sati, ali je odgođen za kasnije.

Nakon što je Nacional objavio transkripte snimki u kojima Lovrinčević s novinarom Marinom Vlahovićem dogovora isplate za reklamne kampanje Mreži Tv, te prema tim transkriptima, dogovara i povrat dijela novca, više HDZ-ovaca je reklo da je njegova karijera zapečaćena. Čak i je potpredsjednik Vlade Branko Bačić otvoreno rekao da ako je to istina, on mora otići.

Navodno je pitanje samo hoće li sve biti danas ili sutra. A onda smo dobili i informaciju da će morati otići i Filipović koja još nije ni potvrđena, ali ni opovrgnuta. Filipović je doveo Lovrinčevića u ministarstvo za savjetnika, te su njih dvojica najbliži suradnici. Lovrinčevića smo pitali za komentar još jutros, ali nam je on poslao kao odgovor članke zakona po kojima je neovlašteno snimanje zakonom zabranjeno i kažnjivo, te svoju objavu na LinkedIn profilu.

"Kako trenutno nisam u Hrvatskoj, a vezano uz medijske objave u nastavku je moja reakcija:

Nikada – baš nikada – tijekom svoje karijere nisam uzeo niti imao potrebu tražiti ili uzeti proviziju, mito, “kovertu”, “kickback” ili kako god to željeli nazvati. Tko god tvrdi suprotno – laže.

Naime, niti imam potrebu uzeti jer općepoznato je da mi novca ne nedostaje i svoju sam imovinu stekao na tržištu i na sve uredno platio poreze i davanja, a isto tako takav je postupak u suprotnosti s načelima po kojima živim i radim cijeli svoj život. Svi koji su poslovali sa mnom, svi koji su radili sa mnom to dobro znaju. Neovisno o fragmentima koji se montiraju i objavljuju.

Nije ovo prvi udar da bi se mene diskreditiralo i maknulo s puta. Istina, ovaj puta nešto pomnije planiran i izveden, a nadasve toksično spakiran.

I dok će se javnost zabavljati time i imati zaokupljenu pažnju, na drugoj će se strani događati puno ozbiljnije stvari koje se mjere u desetinama i stotinama milijuna eura. Ovoliko za početak… " napisao je Lovrinčević.