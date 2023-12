Grmoja tvrdi: 'Informacije sam dobivao od Vlahovića. Ja s Filipovićem nisam komunicirao'

Pretpostavljao sam da se radi o Lovrinčeviću. Bilo mi je drago da netko želi razotkriti taj kriminal. Sve ono što sam dobivao od Lovrinčevića se pokazalo točnim. Prvi sam izašao u javnost da je 63 posto plina kupljenog od INA-e, HEP predao tajkunu Vujnovcu, nekad čak i za jedan cent. Sve se pokazalo točnim, rekao je Mostov Nikola Grmoja za Danas.hr.

Grmoja otkriva kako je i on komunicirao s istraživačkim novinarima.

- Osobno sam dobivao informacije od istraživačkog novinara Marina Vlahovića, ali i iz drugih strana smo dobivali informacije vezano uz aferu. Pozivao sam u više navrata građane koji imaju informacije o korupciji Plenkovićeve Vlade - da ih dostave - kaže Grmoja, piše Danas.

- Čovjek mi je dostavio te informacije. Počeo sam to provjeravati, imali smo s nekoliko strana informacije koje su se pokazale točnim. Ono što je zanimljivo iz Plenkovićeve presice je što je rekao da mu je manje problematično što je savjetnik ministra gospodarstva kupovao medije javnim novcem i to što je sebi tražio povrat novca. Više mu je problematično to što je MOST dobivao informacije o kriminalu - kaže Grmoja.

Grmoja je spomenuo i glasnogovornika Vlade, Marka Milića vezano uz 'mutne poslove'.

- Htjeli smo razotkriti korupciju i srušiti korumpiranu kliku. Šurovat ću sa svima onima koji su se spremni pokajati. Pozivam glasnogovornika Vlade Marka Milića, koji je također upleten u korupciju, Krunoslava Katičića, najbliži krug Plenkovićevih suradnika, sve u administraciji… - kaže.

Otkriva kako nije komunicirao s Filipovićem.

- Nisam komunicirao niti s Filipovićem, niti Lovrinčevićem. Imao sam informaciju od istraživačkog novinara Vlahovića. Drago mi je da se hvarski kartel - Barbarić, Vujnovac, Mario Radić, Josip Jurčević - da taj kartel razbijamo. Da se razbija i drugi kartel - Lovrinčević, Filipović i ostali - to pokazuje da je modus operandi isti. Ono što je zastrašujuće u aferi 'Pola-pola'. Lovrinčević kaže u jednom trenutku da Plenković ne smije doznati da budžet iz javnih poduzeća dijele po medijima. Istraživat će USKOK, ali u transkriptima jasno stoji da je zato zadužen Andrej Plenković. Potkupljuje medije javnim novcem, anketne kuće i zato je MOST danas zatražio Istražno povjerenstvo - poručio je Grmoja.

Ranije je ovako prokomentirao slučaj za 24sata:

- Ovo je pokazatelj da treba pasti cijela Plenkovićeva Vlada. Ovo je nova Fimi Medija, ovo je strašno, nevjerojatni su razmjeri korupcije i kriminala. Vidim da neki mediji pišu da su meni dostavljane informacije iz Ministarstva vezano za aferu plin za cent, pa ja pozivam sve HDZ-ovce koji žele iz bilo kojih razloga, možda iz sebičnih da se s nekim obračunaju unutar vlastite stranke, da mi dostave bilo kakve informacije koje imaju, ja ću svoje izvore štititi

Podsjećamo, nakon što je Nacional objavio transkripte snimki u kojima Lovrinčević s novinarom Marinom Vlahovićem dogovora isplate za reklamne kampanje Mreži Tv, te prema tim transkriptima, dogovara i povrat dijela novca, više HDZ-ovaca je reklo da je njegova karijera zapečaćena. Uskoro je stigla i potvrda.

Filipović je doveo Lovrinčevića u ministarstvo za savjetnika, te su njih dvojica bili najbliži suradnici. Sad zajedno odlaze iz Vlade.

O svemu se oglasio i USKOK koji poručuje da 'provode izvide'.

Ovdje pratite sve o smjeni Filipovića i Lovrinčevića iz minute u minutu