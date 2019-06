Iz Živog zida je izašla i bivša glumica iz filmova za odrasle

Nakon dramatičnih epizoda, presica, optužbi, stanje u Živom zidu mijenja se iz dana u dan.

Ivan Pernar je najavio da izlazi iz stranke, Branimir Bunjac rekao je da je to jedna od opcija i da će odlučiti unutar 24 sata.

Dok on razmišlja, iz Živog zida je izašla Aleksandra Bukovčan, bivša porno glumica poznatija pod imenom Alexa Wild, koji je u Živi zid ušla početkom ove godine.

Alexa je u veljači ove godine bila i na sastanku članova stranke koprivničko - križevačkog ogranka i fotografirala se s predsjednikom stranke Ivanom Viliborom Sinčićem.

- S obzirom na stvari koje su se događale posljednjih dana u Živom zidu moram reći da i ja izlazim iz Živog zida. Razlog je jednostavan, ne podržavam takvu diktaturu i nisam očekivala i vjerovala da jedna osoba može baš sve, ajmo reći, iskusila sam to i na svojoj koži, ali nebitno. Živi zid sam pratila i simpatizirala zadnje 4 godine i to isključivo radi gospodina Ivana Pernara i kasnije gospodina Branimira Bunjca, a sada kada oni više nisu Živi zid nemam ni ja što da podržavam više. Istina, upoznala sam članove koji su zaista divni ljudi i koji su davali sve od sebe za bolje sutra i svaka im čast na tome. Gospodina Pernara sam imala prilike i upoznati i popričati sa njim i mogu samo reći kako je on jedna iskrena i neiskvarena osoba i dajem mu svaku riječ za pravo koju je posljednjih dana izrekao, a posebno danas. Smatram da su gospodin Pernar i Bunjac ti koji su najviše, ajmo reći, digli na noge stranku, a ujedno i pridobili mnoge ljude uz sebe svojim nastupima i govorima u i van Sabora, ljudi su ih jednostavno zavoljeli i podržavaju ih kao i ja. Drago mi je da je gospodin Pernar stao uz svog kolegu gospodina Bunjca i iskristalizirao stvari u koje su mnogi ljudi sumnjali. Nekima ova situacija izgleda grozno i ubija nadu u bolje sutra, ali očito je tako moralo ispasti jer ništa se ne događa slučajno. Vjerujem da je ovo novi početak borbe protiv sustava na svim razinama - napisala je na Facebooku.

Pozdrav svima. S obzirom na stvari koje su se događale posljednjih dana u Živom zidu moram reći da i ja izlazim iz Živog... Objavljuje Aleksandra Bukovčan u Četvrtak, 6. lipnja 2019.

'Na filmovima radila sa suprugom'

Alexa je u industriju filmova za odrasle ušla prije devet godina i bila je prva Hrvatica koja je snimala takve filmove.

Povukla se sa scene prije tri godine. Prije nego se povukla radila je i na produkciji filmova za odrasle zajedno sa suprugom koji je uskakao u razne uloge - partnera na setu, organizatora, snimatelja, roditelja...