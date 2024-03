Izađite iz mora, vrijeme je opet za kapute! Evo kada stiže nagla promjena, minusi i snijeg...

DHMZ za danas prognozira promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Mjestimične kiše bit će većinom poslijepodne, uz porast naoblake sve češće na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a prema večeri i drugdje. Na obali može biti i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru jugozapadni i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19 °C.

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Ujutro umjereno do pretežno oblačno. Još će mjestimice pasti malo kiše, uglavnom na jugu zemlje. Zatim razvedravanje. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu između 8 i 12. Najviša dnevna od 10 do 14, na moru između 16 i 19 °C.

Niže temperature idućeg tjedna

Prema norveškoj stranici yr.no, temperature će idućeg tjedna u dijelovima Hrvatske ići i ispod nule. U Zagrebu, primjerice, će idućeg utorka najniža temperatura biti 1 stupanj Celzijusov.

Temperature u Zagrebu

Temperature u Gospiću

Temperature u Splitu

Temperature u Osijeku

Temperature u Rijeci

Temperature u Dubrovniku

