'Izašla je iz auta, upitala muža je li dobro, a onda se srušila...'

Suzana Bogdanović i Vitomir su se voljeli više nego itko, sve su radili zajedno, s velikom radošću su iščekivali rođenje kćeri, a eto, umjesto slavlja sada sahranjujemo i nju i bebu. Ovo je strašna, nezapamćena tragedija, govore rođaci i prijatelji tragično stradale trudnice.

Suzana (33) je preminula u srijedu u Kliničkom centru u Nišu od zadobivenih ozljeda u stravičnoj prometnoj nesreći na cesti Prokuplje – Gornja Stražava, dok je beba, koju su liječnici porodili carskim rezom odmah poslije nesreće, preminula u četvrtak ujutro u Dječjoj internoj klinici u Nišu, javlja Blic.

Suzana, koja je bila u devetom mjesecu trudnoće, nalazila se sa suprugom u automobilu marke Citroen kada se 29. kolovoza oko 11.15 sati u njih zabio Mercedes kojim je upravljao hrvatski državljanin Žarko P. (43) a koji je, prema prvim informacijama, prešao u suprotni trak.

- Išli su do Doma zdravlja da Suzana napravi pretrage jer se bližio porod. Imaju dva sina, Stefana (14) i Danila (11) pa ih je vijest da će dobiti kćer veoma radovala. Usput su svratili do trgovine po potrepštine. U povratku, nadomak sela Donja Stražava, na njih je naletio Mercedes koji je u krivini prešao u njihov trak. Od siline udara, odbacio ih je u jarak. Koliko je to bio jak udarac svjedoči i to što je Suzani pojas, kojim je bila vezana, isjekao majicu. Uspjela je izaći iz auta i pitati supruga je li dobro, a onda se srušila - pričaju prijatelji koji su se u četvrtak okupili u kući Bogdanovića u Kostenici kod Prokuplja.

Vitomir je odmah priskočio u pomoć supruzi.

- Suzana je poslije pada, poplavila u licu. Izvukao joj je jezik da se ne uguši, dao umjetno disanje… Hitna pomoć ju je prevezla do bolnice u Prokuplju gdje su bebu odmah porodili, a potom ih transportirali do Kliničkog centra u Nišu. Tamo je utvrđeno da je Suzana teško ozlijeđena – imala je ozljede zdjelice, rascijep maternice, ozljede lubanje… Istog dana u 18 sati, umrla je - pričaju očajni rođaci i poznanici.

Majka i beba sahranjene su u petak u Prokuplju.

- Suzana je bila žena čelik. S Vitomirom je rame uz rame radila sve poslove. Usprkos velikim obvezama i napornom poslu, nikada nije skidala osmijeh s lica, toliko je pozitivna bila -pričaju prijatelji.