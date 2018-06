Izbjegla smrt: Ukinuta smrtna kazna ženi koja je ubila muža

Sudanski sud ukinuo je smrtnu kaznu Nouri Hussein (19) osuđenoj na smrt zbog ubojstva muža. Nakon žalbenog postupka, sud je tinejdžerici odredio kaznu od pet godina zatvora i odštetu od 337,500 sudanskih funta, odnosno oko 12.000 američkih dolara koju mora platiti Hammadovoj obitelji.

Danas devetnaestogodišnjakinja, Noura je kao šesnaestogodišnjakinja protiv svoje volje udana za 35-godišnjeg Abdulrahmana Hammada. Brak je dogovorio njezin otac, a Noura je nakon završetka srednje škole natjerana da se odseli svojem suprugu.

Kada je odbila konzumirati brak, njezin muž je pozvao svoja dva brata i bratića koju su je držali dok ju je on silovao. Sljedećeg jutra, ponovno ju je pokušao silovati. Noura je uspjela pobjeći u kuhinju i zgrabila nož. U borbi koja je uslijedila, Noura je Hammada nekoliko puta ubola nožem, a od zadobivenih rana muškarac je iskrvario.

Noura je nakon incidenta pobjegla u roditeljski dom i ispričala što se dogodilo. Otac ju je zatim predao policiji.

