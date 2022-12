Izbjegli glasanje o Ukrajini: Neki izostali opravdano, neki namjerno, a neki šute danima

Puno se toga testiralo na ovoj odluci, a opozicija test nije prošla, komentirao je ministar Davor Božinović činjenicu da u Saboru nije bilo dovoljno glasova za pomoć Ukrajini u smislu obučavanja njihovih vojnika.

Nedostajala su, podsjetimo, četiri zbog čega se reakcije u političkoj areni ne stišavaju. Velik dio oporbenih zastupnika se nije ni uključio u glasanje - SDP, Most, Zeleno-lijevi blok, Centar i GLAS, ali ni Ante Prkačin, iako je bilo najavljeno kako će svi zastupnici Domovinskog pokreta glasati protiv. S druge strane, 14 zastupnika nije ni došlo u Sabor. Neki su bili opravdano spriječeni, neki ne, a za neke se ne zna zašto svoju dužnost, za koju ih građani plaćaju, nisu obavili.

Iz Kluba Socijaldemokrata nije došlo dvoje, a to su najavili i ranije. Željko Pavić zbog smrtnog slučaja dok Romana Nikolić zbog putovanja. Ne službenog. Iz SDP-a, također, dvije zastupnice - Andreja Marić i Sanja Radolović. Marić je, saznajemo, imala opravdan razlog. Obzirom da je glasanje trebalo biti u četvrtak, a ona radi kao endokrinolog u čakovečkoj bolnici, termine svojih pacijenata je pomakla na petak. No, kako je tek u ponedjeljak stigla najava da se i glasanje pomiče na petak, Marić se opredijelila za pacijente. Radolović je, pak, otišla na put, vođena dogovorom da SDP ionako o vojnoj misiji neće ni glasati. No, valja naglasiti da se nije glasalo samo o Ukrajini nego o nizu zakona.

Iz klupa Zeleno-lijevog bloka nedostajala je Ivana Kekin. - Još je prije 10-ak dana kupila karte za put jer je glasanje trebalo biti u četvrtak, a informaciju da neće biti tada su nam dali par dana prije - kaže nam predsjednica Kluba Sandra Benčić.

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović morala je na hitnu operaciju. - Nisam mogla sudjelovati ni na raspravi o amandmanima o Zakonu o radu, a znate koliko mi je to bitno i u fokusu mog rada - kaže ne želeći za sad iznositi detalje zdravstvenih problema. Nisu došli ni Suverenisti Marko Milanović Litre i Vesna Vučemilović.

- Litre je došao iz SAD-a s virozom, a Vučemilović je dan ranije imala Županijsku skupštinu i taj dan obveze na terenu. I oni bi bili protiv da su došli, da ne bi mislili da nisu došli zbog suprotnog stava - kaže predsjednik stranke Marijan Pavliček. No, ne bi li zastupnici trebali najprije obavljati svoje dužnosti koje imaju u Saboru, pitamo ga.

- Naši zastupnici su u 99 posto slučajeva na svom radnom mjestu, ne samo na glasanju nego i na raspravama - poručuje.

Nisu došli ni nezavisni Vinko Grgić i Karolina Vidović Krišto, koja je već ranije poručila da ona u Plenkovićevoj manipulaciji i korupciji koja se veže uz ovo glasanje sudjelovati neće.

- Korumpirane strukture putem svojih kupljenih medija nameću teme koje ne mogu biti prvorazredne u političkom životu Hrvatske. Jedini motiv za nametanje tih tema jest kako se ne bi pričalo o tome da nam ljudi na Banovini drugu zimu dočekuju u kontejnerima, da se nakon tri mjeseca od željezničke nesreće kod Novske, gdje su poginula tri naša sugrađanina, još uvijek ne zna razlog nesreće, da je milijardska afera iz INA-e prestala biti medijska tema, a da nam građani plaćaju iste cijene životnih namirnica kao i Nijemci koji četiri puta više zarađuju. Iz navedenih razloga neću uopće sudjelovati u glasovanju, u manipulaciji i očitoj korupciji koja se veže uz to glasovanje. Nikada neću sudjelovati u politici laži, koristoljublja i sebeljublja, niti će me zaplašiti medijsko-političke manipulacije i klevete. Pozivati se na patnje hrvatskog naroda iz Domovinskog rata kao razlog za vojno uplitanje u ukrajinski rat jest vrijeđanje zdravog razuma. Jer, za razliku od Ukrajine, koja prima pomoć iz cijeloga svijeta, Hrvatska nije dobivala nikakvu pomoć, već upravo suprotno - nametnuo nam se embargo u borbi protiv do zuba naoružanog srbijanskog agresora - napisala je, između ostalog, Vidović Krišto na Facebook profilu ukazavši na primjer Austrije koja se proglasila vojnom neutralnom po ovom pitanju te Ukrajini pomaže humanitarno.

Miroslav Škoro na bolovanju je bio još od ponedjeljka, iako se iz njegova Kluba za pravednu Hrvatsku najavljivala njegova podrška. Iz Kluba Fokusa i Reformista se znalo da je Natalija Martinčević cijeli tjedan na službenom putu s predsjednikom Zoranom Milanovićem u Čileu, a Dario Zurovec i Damir Bajs se ne oglašavaju. Zurovec je, podsjetimo, prije 10 dana poručio da mu HDZ-ovci prijete da mora glasati za obuku Ukrajinaca, a od tada vlada muk.

