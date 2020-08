Izbo dvoje djece: 'Dječak je bio sav krvav, imao je 50-ak uboda'

Bila sam u trgovini i nisam vidjela sam napad, no čula sam dječaka kako viče. Istrčala sam i vidjela kako muškarac sjeda na bicikl i odlazi, a dječak je bio sav krvav, ispričala je mještanka

<p>Nadam se samo da će djeca kojoj je naudio biti dobro i da će se oporaviti, rekla je susjeda napadača (49) koji je u ponedjeljak oštrim predmetom izbo dvoje djece. Djevojčica je lakše ozlijeđena, a dječak je u bolnici. </p><p>Stanovnici mjesta Darde i Mece su šokirani nakon tih napada, a kako javlja <a href="https://www.glas-slavonije.hr/440322/8/Svjedokinja-Djecak-je-bio-sav-krvav-imao-je-50-ak-uboda-po-cijelom-tijelu" target="_blank">Glas Slavonije</a>, u ponedjeljak je u tim mjestima izbila prava panika. Policija ga je nakon toga brzo uhitila. </p><p>Podsjetimo, on je u jutarnjim satima prvo napao dječaka (11). Izbo ga je odvijačem ispred trgovine u blizini osnovne škole. </p><p>- Bila sam u trgovini i nisam vidjela sam napad, no čula sam dječaka kako viče. Istrčala sam i vidjela kako muškarac sjeda na bicikl i odlazi, a dječak je bio sav krvav. Imao je valjda 50-ak uboda po cijelom tijelu. Svuda prema odjeći izbijale su krvave točke na leđima i naprijed po tijelu, a uboda je imao i po glavi. Odmah sam pozvala Hitnu pomoć - rekla je mještanka <a href="https://www.glas-slavonije.hr/440322/8/Svjedokinja-Djecak-je-bio-sav-krvav-imao-je-50-ak-uboda-po-cijelom-tijelu" target="_blank">Glasu Slavonije.</a> </p><p>Drugi očevidac rekao je kako je dječak nakon napada bio u šoku i govorio: "Nisam mu ništa napravio..."</p><p>- Podigao sam mu majicu i pogledao ga, to je bilo toliko uboda, Bože sačuvaj! - rekao je.</p><p>Napadač je nakon tog napada otišao u Mece i u sa skejtborda srušio djevojčicu (11) koja se vraćala od bake, pa izbo i nju. </p><h2>Bio je ljut zbog računa? </h2><p>Mještani nam kažu kako su čuli da se napadač ujutro uputio prema Općini u Dardi kako bi se ponovno žalio na račune za struju koje je smatrao nepravednima. Drugi mještani rekli su nam kako su počinitelju zbog neplaćanja računa u konačnici isključili struju.</p><p>Manijak se na svojem Facebook profilu žalio kako se obratio raznim institucijama kako bi mu se pomoglo protiv “kriminalnog” distributera struje. Tvrdio je da je uredno plaćao račune. Navodno je riječ o osobi s dugogodišnjim psihičkim problemima.</p><p> </p>